Unbekannter zerkratzt Auto in Iffeldorf

Von: Max Müller

Das Auto wurde mit einem spitzen Gegenstand verkratzt (Symbolbild). © panthermedia/germanopoli

Iffeldorf – Ärgerlich für einen 25-jährigen Münchener: Ein Unbekannter zerkratzte in Iffeldorf seinen Wagen – und das gleich zwei Mal.

Im Zeitraum von Mittwoch (22. Februar) um 17 Uhr bis Freitag (24. Februar) um 13.30 Uhr parkte der 25-Jährige laut Polizei seinen Wagen ordnungsgemäß am Moränenweg in Iffeldorf. In der ersten Nacht wurde das Auto des Müncheners bereits mit zwei tiefen Kratzern beschädigt. Dies stellte der Autobesitzer am 23. Februar fest.

In der zweiten Nacht wurde das Auto erneut verkratzt. Es dürfte sich laut Polizeiangaben um denselben Täter handeln. Die Polizei Penzberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08856/92570. Der Sachschaden am Auto des Münchners beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro.