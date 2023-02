Unbekanntes Pärchen stiehlt Trinkgeldkasse bei Penzberger Friseur

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Diebe klauten die Trinkgeldkasse (Symbolbild). © panthermedia/Andriy Popov

Penzberg – Dreiste Diebe haben am Mittwoch (1. Februar) in einem Penzberger Geschäft ihr Unwesen getrieben. Sie stahlen die Trinkgeldkasse in einem Friseurladen.

Nach Polizeiangaben betrat am Mittwoch (1. Februar) gegen 15.30 Uhr ein bislang unbekanntes Pärchen einen Friseurladen an der Sindelsdorfer Straße. Der circa 25-jährige Mann – dunkle Haare und Vollbart, schlanke Figur, circa 1,70 Meter groß und mit Akzent, verwickelte das Personal in ein Beratungsgespräch. Währenddessen stahl die circa 25-jährige Begleiterin – mit langen dunklen Haaren, schlanker Figur und etwa 1,60 Meter groß – die Trinkgeldkasse.

Beide Personen verließen das Geschäft in unbekannte Richtung mit ihrer Beute von rund 40 Euro. Hinweise an die Polizei Penzberg (Telefon 08856/92570).