Unfall auf der A95 bei Großweil: 28.000 Euro Schaden und drei Verletzte

Von: Max Müller

Im Oberland ereigneten sich mehrere Unfälle aufgrund des Wintereinbruchs am Wochenende (Symbolbild). © OlafNaami/panthermedia

Großweil - Der Wintereinbruch im Oberland sorgte für mehrere Verkehrsunfälle in der Region. So auch auf der A95 bei Großweil.

Eine 56-Jährige aus Oberau verlor am vergangenen Freitag, 9. Dezember, aufgrund einer Spurrinne im Schnee auf der A95, kurz nach der Anschlussstelle Großweil, die Kontrolle über ihren Wagen. Das Fahrzeug brach laut Polizei in Fahrtrichtung München nach links aus und berührte einen überholenden Pkw auf der linken Fahrbahn. Der Wagen des 42-jährigen Kölners kam ebenfalls ins Schleudern und fuhr frontal in die Mittelschutzplanke.

Der Kölner sowie zwei seiner Mitfahrerinnen aus München (30) und Venlo in den Niederlanden (30) wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus Murnau verbracht. Die dritte Beifahrerin (34) aus Essen blieb unverletzt, ebenso wie die Unfallverursacherin und deren 75-jährige Beifahrerin aus Oberau.

Der Gesamtschaden an den Autos sowie der Schutzplanke wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Folgeunfall

Unmittelbar hinter den beiden oben genannten Fahrzeugen fuhr ein 46-jähriger Mann aus Unterschleißheim mit seinem Ford. Er beobachtete den Verkehrsunfall und bremste auf der schneebedeckten Fahrbahn. Dabei kam laut Polizei auch sein Pkw ins Rutschen.

Der 46-Jährige konnte zwar noch zwischen den beiden verunfallten Fahrzeugen hindurchfahren, aber nicht mehr verhindern, dass auch sein Wagen zu Schleudern begann, in die Mittelschutzplanke rutschte und diese beschädigte. Hierbei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Unterschleißheimer konnte nach der Unfallaufnahme mit seinem beschädigten Fahrzeug noch weiter fahren.