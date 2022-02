Unfall bei Großweil: Beide Fahrer landen im Krankenhaus

Von: Max Müller

Beim Verkehrsunfall waren die Polizei Penzberg und die Feuerwehr Großweil vor Ort (Symbolbild). © Julia Boecken

Großweil – Ein Opel und ein BMW kollidierten bei Großweil: Der Sachschaden des Unfalls lag bei 13.000 Euro, beide Fahrer landeten im Krankenhaus.

Ein Unfall in Großweil endete für zwei Personen im Krankenhaus. Am vergangenen Donnerstag gegen 14.30 Uhr fuhr eine 64-jährige Uffingerin mit ihrem Opel die Kleinweiler Straße in Richtung Hauptstraße. Beim Überqueren der Hauptstraße nahm die Uffingerin laut Polizei einem 46-Jährigem aus Otterwisch die Vorfahrt. Der Opel und der BMW des Mannes kollidierten.

Im Auto der 64-Jährigen befanden sich zwei Kinder (5 und 8), im BMW befand sich noch eine Beifahrerin (32). Die Beifahrerin blieb unverletzt, die Kinder verletzten sich leicht. Die Uffingerin wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht, der BMW-Fahrer in die Unfallklinik nach Murnau. Am Opel entstand laut Polizei ein Totalschaden von rund 3000 Euro, der Schaden am BMW liegt bei etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr Großweil war vor Ort und regelte den Verkehr. Die Uffingerin kümmerte sich selbst um das Abschleppen ihres Wagens, der BMW wurde abgeschleppt.