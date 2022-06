Unfall bei Großweil: Paketzusteller übersieht beim Abbiegen Harley-Fahrer

Von: Andreas Baar

Unfallstelle bei Großweil: Der DPD-Fahrer hatte den Biker beim Abbiegen auf die A95 übersehen. © Dominik Bartl

Großweil - Ein verletzter Biker und ein gesperrte Straße: Bei Großweil übersah ein Paketzusteller einen Harley-Fahrer. Beide kamen ins UKM.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (2. Juni) gegen 13.10 Uhr auf der Staatsstraße 2062 auf Höhe der Autobahnausfahrt Murnau/Kochel. Nach Angaben der Weilheimer Verkehrspolizei fuhr ein 19-jähriger DPD-Zustellfahrer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Großweil. An der Auffahrt zur A95 wollte er nach links abbiegen und ordnete sich auf die Linksabbiegespur ein. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Rosenheim kam ihm mit seiner Harley-Davidson auf der Staatsstraße entgegen. Laut Polizei übersah der Zustellfahrer beim Abbiegen den Biker. Der 61-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte gegen die hintere rechte Seite des Lkws.

Straße eine halbe Stunde gesperrt

Beide Unfallbeteiligte wurden mit dem Rettungswagen ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Sie konnte jedoch am selben Tag noch entlassen werden, heißt es von der Polizei. Der Motorradfahrer erlitt mehrere Prellungen und Aufschürfungen, der Zustellfahrer einen Schock. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Großweil mit acht Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Die Staatsstraße war für etwa eine halbe Stunde gesperrt.