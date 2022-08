Unfall bei Penzberg: Sechs Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Von: Andreas Baar

Die Polizei nahm den Unfall auf, die Staatsstraße Penzberg-Bichl war derweil gesperrt (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Penzberg - Sechs Verletzte und ein hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls in Penzberg. Beteiligt war ein dreirädriges Auto.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein Eurasburger (16) am Montag (8. August) gegen 19 Uhr mit einem Fiat – einem umgebauten dreirädrigen Wagen mit vier Reifen, den schon 16-Jährige fahren dürfen – von der Zufahrt nach Rain links in die Staatsstraße 2063 einbiegen. Dabei übersah der junge Mann den aus Richtung Bichl kommenden Wagen eines Münchners (57). Durch den Zusammenstoß wurden die insgesamt sechs Insassen der beiden Fahrzeuge leicht verletzt und kamen in die umliegenden Krankenhäuser nach Penzberg, Bad Tölz und Murnau. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Die Feuerwehren Penzberg und Bichl waren mit insgesamt 33 Aktiven vor Ort. Die Staatsstraße war für die Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.