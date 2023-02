Unfall bei Seeshaupt: 44-Jähriger überschlägt sich und wird schwer verletzt

Sachschaden von rund 36.000 Euro

Seeshaupt - Ein Schwerverletzter und circa 36.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A95 bei Seeshaupt.

Am Samstag, den 18.02.2023, gegen 05:40 Uhr kam es zu einem Unfall auf der A 95. Ein 44-jähriger Murnauer fuhr am Samstag, 18. Februar, gegen 5.40 Uhr mit seinem Dacia Sandero auf der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen. Kurz nach der Anschlussstelle Seeshaupt verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst überfuhr das Fahrzeug einen Leitpfosten. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug laut Polizei mehrfach. Dabei wurden rund 24 Meter Schutzplanke sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der PKW kam auf dem Wagendach zum Stillstand.

Der Mann konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch durch den Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in das Unfallklinikum Murnau. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Weilheim zufolge kam der Mann aus der Arbeit/Nachtschicht und ist wohl kurz vor dem Unfall im Fahrzeug eingeschlafen.

Polizei bittet um Hinweise

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 36.000 Euro. Bei dem Einsatz war die Autobahnmeisterei sowie die Feuerwehr Beuerberg mit 15 Kräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Aufgrund der Unfallzeit kam es kaum zu Behinderungen auf der Autobahn. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Weilheim unter Telefon 0881/640-302 oder per E-Mail an pp-obs.weilheim.vpi@polizei.bayern.de zu melden.