Unfall bei Seeshaupt: Zwei Biker stoßen zusammen - beide schwer verletzt

Von: Andreas Baar

Eine Motorradfahrerin war auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem anderen Biker zusammengestoßen (Symbolbild). © kodda/panthermedia

Seeshaupt - Schwerer Motorrad-Unfall bei Seeshaupt: Zwei Kradfahrer stießen zusammen. Beide kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich am Samstag (28. Mai) gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße WM10. Eine 37-jährige Maisacherin fuhr mit ihrem Krad aus Richtung Eberfing kommend in Richtung Seeshaupt. Nach Polizeiangaben kam die Frau in einer scharfen Rechtskurve, vor der Abzweigung nach Wolfetsried, auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizei hatte sie offensichtlich die Kurve unterschätzt. Auf der Gegenfahrbahn stieß die Maisacherin mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Kradfahrer aus Seehausen zusammen. Beide Motorradfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Weilheim gebracht. Am Krad der Maisacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Der Schaden am Motorrad des Seehauseners wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort.