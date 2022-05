Unfall in Iffeldorf: Motorradfahrer beim rückwärts Ausparken übersehen

Von: Max Müller

Teilen

Die Suzuki wurde auf beiden Seiten zerkratzt (Symbolbild). © kodda/panthermedia

Iffeldorf - Die Feuerwehr Iffeldorf war mit 12 Einsatzkräften vor Ort: Ein Motorradfahrer wurde beim Ausparken vom Fahrer eines Kleintransporters übersehen.

Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad auf der Jägergasse in Iffeldorf Richtung Ortsmitte. Ein 30-jähriger Fahrer eines Kleintransporters übersah beim rückwärts Ausparken die Suzuki, wodurch es zum Zusammenprall zwischen Fahrzeugheck und Motorrad kam. Durch den anschließenden Sturz zog sich der Kradfahrer Schürfverletzungen am Knie und einen Fingerbruch an der rechten Hand zu, weshalb er durch das BRK ins Unfallklinikum Murnau gebracht wurde.

Die Verkleidung der Suzuki wurde auf beiden Seiten zerkratzt, der Tank beschädigt und der Kupplungsdeckel riss auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Die Feuerwehr Iffeldorf rückte mit zwölf Einsatzkräften an, sicherte die Unfallstelle ab und band die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten.