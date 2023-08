Unfall in Iffeldorf: Radfahrerin stürzt mit ihrem E-Bike

Von: Anne Franziska Rossa

Teilen

Der Unfall mit dem E-Bike war laut Polizei ohne Fremdeinwirkung passiert (Symbolbild). © PantherMedia/ Lightpoet

Iffeldorf - Bei einem Sturz mit ihrem Elektrofahrrad zog sich eine 51-Jährige in Iffeldorf schwere Verletzungen zu. Sie kam in die Murnauer Unfallklinik.

Der Radlunfall ereignete sich am Mittwoch (16. August) gegen 13.45 Uhr im Gemeindegebiet von Iffeldorf. Eine 51-jährige Frau aus Westheim war laut Polizei mit ihrem E-Bike auf der Verbindungsstraße von Eurach nach Seeshaupt unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in das Unfallklinikum Murnau gebracht. Zum Sturz kam es wohl dadurch, dass die Radlfahrerin rechts von der geteerten Fahrbahn abkam, vermutet die Polizei. An ihrem E-Bike entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 100 Euro.