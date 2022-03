Unfall in Penzberg: Mädchen (10) schwer verletzt - es saß selbst am Steuer

Von: Andreas Baar

Penzberg - Eine Zehnjährige wurde in Penzberg bei einem Unfall schwer verletzt. Das Mädchen saß selbst am Steuer eines Kleintransporters.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag (19. März) gegen 13.45 Uhr an der Sommerstraße. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, hatte das Kind auf dem Schoß des 46-jährigen Vaters Platz genommen und in der Hofeinfahrt Anfahrübungen gemacht. Plötzlich stieg die Zehnjährige aufs Gas und der Kleintransporter bewegte sich rückwärts. Der Wagen überquerte eine Straße und durchbrach den Gartenzaun des gegenüberliegenden Grundstücks. Der Vater sprang dann mit der Tochter über die Fahrertür aus dem Fahrzeug. Dabei geriet das Kind zwischen das rollende Fahrzeug und das Mauerwerk des dortigen Gebäudes.

Mädchen kam ins UKM

Das Mädchen wurde laut Polizei schwer verletzt: Die Zehnjährige erlitt Quetschungen im Bereich der linken Körperseite und Hüfte. Die Verletzte kam in die Unfallklinik nach Murnau.. Der Vater trug Abschürfungen im Bereich des linken Arms davon. Der Schaden am Fahrzeug wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden an Gebäude und Zaun sowie Heckenpflanzen beträgt rund 4000 Euro. Wie die Inspektion mitteilt, wird gegen den Vater wegen Körperverletzung sowie Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.