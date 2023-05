Unfall in Penzberg: Zwei Radfahrer stoßen zusammen und verletzen sich

Von: Andreas Baar

Der Zusammenstoß der beiden Radfahrer ereignete sich beim Vorbeifahren (Symbolbild). © panthermedia/palinchak

Penzberg - Unfall beim Vorbeifahren: Zwei Radfahrer stießen in Penzberg zusammen. Beide wurden leicht verletzt.

Zu dem Radlunfall mit zwei Beteiligten kam es am Sonntag (7. Mai) gegen 12 Uhr zwischen Oberhof und Promberg. Laut Polizei fuhr ein Pullacher (67) Richtung Promberg und wollte rechts an einem in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer aus München (17) vorbei fahren. Der Pullacher ahnte nach Polizeiangaben nicht, dass der andere Radfahrer ihn vorbei fahren lassen wollte und ebenfalls nach rechts auswich. Es kam zum Zusammenstoß, die beiden Radler erlitten durch den Sturz leichte Verletzungen.