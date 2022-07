Unfall mit Auto: Radfahrerin (71) in Penzberg lebensgefährlich verletzt

Von: Andreas Baar

Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in die Unfallklinik Murnau gebracht (Symbolbild). © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Penzberg – Ein 71-jährige Radfahrerin wurde am Mittwoch (6. Juli) in Penzberg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Nach Polizeiangaben fuhr eine Freiburgerin (23) gegen 11.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Fischhaberstraße in Richtung Seeshaupter Straße. Die Autofahrerin wollte gerade eine Fahrradfahrerin (71) überholen, als diese laut Polizei plötzlich nach links Richtung gegenüberliegende Fahrbahnseite fuhr. Dabei kam es zur Berührung mit dem Pkw, durch den die Fahrradfahrerin stürzte und schwerverletzt liegen blieb. Die Penzbergergin wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen vom Rettungsdienst in die Unfallklinik Murnau gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden, der Schaden am Auto wird auf circa 50 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen hatte die Radfahrerin keinen Helm getragen, so Matthias Krümpel, Leiter der Polizeiinspektion Penzberg.