Unfall mit über zwei Promille: Münchner rammt in Antdorf ein geparktes Auto

Von: Andreas Baar

Teilen

Ein Alkotest ergab nach Polizeiangaben bei dem 26-Jährigen einen Atemalkoholwert von über zwei Promille (Symbolbild). © Uli Deck

Antdorf - Ein Münchner (26) hat in Antdorf einen Unfall verursacht. Der Fahrer rammte mit mehr als zwei Promille einen geparkten Wagen.

Laut Polizei fuhr der 26-jährige Münchner am Sonntag (14. Mai) gegen 3.15 Uhr am Schleierweg in Antdorf mit seinem PKW gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen einer Iffeldorferin (19). Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt rund 4000 Euro. Ein Alkotest ergab nach Polizeiangaben bei dem 26-Jährigen einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Münchners wurden sichergestellt.