Unfallflucht auf Penzberger Lidl-Parkplatz: 2500 Euro Schaden verursacht

Von: Anne Franziska Rossa

Die Polizei bittet Zeugen der Unfallflucht in Penzberg, sich zu melden (Symbolbild). © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Penzberg - Ein unbekannter Fahrer rammte einen Minicooper auf dem Lidl-Parkplatz in Penzberg. Zurück ließ er einen Schaden von 2500 Euro.

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr laut Polizeibericht auf dem Penzberger Lidl-Parkplatz gegen einen grau/ schwarzen Minicooper. Das Ganze ereignete sich zwischen Mitternacht am Freitag (4. August) und 16 Uhr am Samstag (5. August). Am hinteren linken Kotflügel des Minicooper ist eine Eindellung mit weißen Lackabriebspuren zu erkennen, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 2500 Euro. Geschädigt ist eine 83-jährige Frau aus Seeshaupt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08856/92570 zu melden.