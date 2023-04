Unfallflucht in Penzberg: Autofahrer rammt Baum und rennt dann weg

Von: Andreas Baar

Die Polizei machte den Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift ausfindig (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Penzberg - Spektakuläre Unfallflucht in Penzberg: Erst rammte ein Autofahrer einen Baum, dann rannte er weg. Die Polizei fand ihn zum Hause.

Der Penzberger (30) fuhr am Montag (3. April) gegen 17.50 Uhr mit seinem Pkw vom Kreisverkehr Richtung Grube. In einer Linkskurve kam er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen ein Verkehrsschild und kam an einer Böschung nach Kollision mit einem Baum zum Stehen. Der Fahrer stieg anschließend unverletzt aus dem Pkw und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Dabei konnte er von mehreren Zeugen beobachtet werden. Der Mann wurde später an seiner Wohnanschrift in Penzberg durch Polizeibeamte ausfindig gemacht. Nach den polizeilichen Maßnahmen, wozu auch die Feststellung der Fahrtüchtigkeit zählte, wurde der 30-Jährige wieder nach Hause entlassen. „Warum der Penzberger den Unfall verursachte und anschließend flüchtete ist bislang unklar“, so Matthias Krümpel, Leiter der Penzberger Polizeiinspektion.. Am Unfallwagen sowie an der Beschilderung und am Baum entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von circa 13.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Unfallflucht.

BMW angefahren und geflüchtet

Eine zweite Unfallflucht in Penzberg beschäftigt ebenfalls die Polizei. Am Montag (3. April) zwischen 13.30 und 15.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen an der Straße An den Eichen geparkten BMW eines Penzbergers (48). Der BMW wurde an der linken hinteren Heckseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Penzberg unter Telefon 08856/92570 entgegen.