Unfallflucht in Penzberg: Das Kennzeichen hilft der Polizei

Von: Andreas Baar

Teilen

Unfall in Penzberg: Die Polizei bittet einen Autofahrer, sich als Zeuge zu melden. © Julia Boecken

Penzberg - Erst Auto gestreift, dann weitergefahren: Doch dank des Kennzeichens ermittelte die Polizei eine Unfallfahrerin in Penzberg.

Am Donnerstag (5. Januar) fuhr ein 18-jähriger Kochler gegen 15.10 Uhr mit seinem PKW auf der Straße „Im Wiesfeld“ in Penzberg in Richtung Nonnenwaldstraße. Kurz nach der Einmündung Hochfeldstraße musste er laut Polizei wegen des Gegenverkehrs hinter einem parkenden Fahrzeug anhalten. Hinter dem 18-Jährigen hielt noch der Fahrer eines nachfolgenden weißen Hyundai an. Der Gegenverkehr hielt seinerseits auch hinter einem parkenden Fahrzeug und gab per Handzeichen zu verstehen, dass der Kocheler zuerst fahren sollte. Daraufhin fuhr der Kochler wieder vom Straßenrand an.

In diesem Moment fuhr eine 76-jährige Penzbergerin laut Polizei mit ihrem Auto von hinten kommend an dem ausscherenden Kochler vorbei. Es kam zum Streifzusammenstoß der beiden Autos. Die Frau setzte ihre Fahrt fort, ohne an der Unfallstelle anzuhalten. Die 76-Jährige konnte allerdings anhand des Kennzeichens ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Hyundai, sich bei der Penzberger Inspektion als Zeuge zu melden (Telefon 08856/92570).