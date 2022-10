Unfallflucht mit Promille: Antdorferin (60) fährt Schild und Auto an

Von: Max Müller

Die Antdorferin streifte das Auto ihrer 49-jährigen Nachbarin (Symbolbild). © panthermedia/germanopoli

Antdorf – Eine 60-jährige Antdorferin setzte sich betrunken ans Steuer: In Iffeldorf fuhr sie gegen ein Verkehrsschild, in Antdorf gegen ein Auto.

Eine 60-jährige Antdorferin fuhr am Dienstag (18. Oktober) mit ihrem blauen Skoda innerhalb Iffeldorfs in Richtung Antdorf. Beim Zurücksetzen an der Jägergasse fuhr sie ein Verkehrszeichen um – setzte ihre Fahrt jedoch fort. In der eigenen Hofeinfahrt streifte die Antdorferin dann noch den geparkten Wagen eine 49-jährigen Nachbarin.

Eine Streife der Polizeiinspektion Penzberg traf die 60-Jährige auf dem Fahrersitz ihres Skodas an. Sie roch laut Polizei stark nach Alkohol. Deswegen wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins veranlasst. Der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Wegen der Schäden am Skoda der Antdorferin besteht die Möglichkeit, dass sie weitere Unfälle hatte. Geschädigte sollen sich bei der Polizei Penzberg unter Telefon 08856/92570 melden.