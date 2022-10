Unfallfluchten in Penzberg: Wohnmobil und Audi beschädigt

Von: Max Müller

Ein Wohnmobil wurde in Penzberg beschädigt (Symbolbild). © PantherMedia/welcomia

Penzberg – Zwei Unfallfluchten ereigneten sich in Penzberg: Dabei entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

Ein 67-jähriger Penzberger parkte von 4. bis 9. Oktober sein Fiat-Wohnmobil an der Oskar-von-Miller-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr laut Polizei gegen das Wohnmobil. Dabei wurde die Frontstoßstange beschädigt. Der Schaden liegt bei ungefähr 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Die Polizei Penzberg bittet um Hinweise unter Telefon 08856/92570.

Tatort noch nicht ausgemacht

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen 6. Oktober um 11.30 Uhr und 7. Oktober um 14 Uhr. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr in den geparkten Audi einer 55-jährigen Penzbergerin. Wo es zu dem Unfall kam, konnte noch nicht ermittelt werden. Anhaltspunkte wären laut Polizei die Bahnhofsstraße und ein Parkplatz bei Roche im Nonnenwald. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise auch in diesem Fall an die Polizei Penzberg unter Telefon 08856/92570.