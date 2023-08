Anträge zeitnah stellen

Unwetter in der Region: Freistaat kündigt Steuererleichterungen und Finanzhilfen an

Von: Andreas Baar

Das Unwetter hat viele Häuser in den betroffenen Oberland-Gemeinden, wie hier in Benediktbeuern, schwer beschädigt. Jetzt kündigt die Staatsregierung finanzielle Hilfen an. © Andreas Baar

Region - Die bayerische Staatsregierung sichert den Betroffenen in den Unwettergebieten finanzielle Hilfen zu. Im Oberland hatte der Hagelsturm Benediktbeuern und Bad Bayersoien besonders stark getroffen.

Am Samstag (26.. August) waren durch das extreme Unwetter mit Sturm, Hagel und Starkregen die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen besonders stark betroffen. Dort entstanden nach ersten Einschätzungen des bayerischen Finanzministeriums Schäden in zweistelliger Millionenhöhe. „Wir lassen niemanden allein“, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag (29. August) bei einem Besuch in Benediktbeuern bereits staatliche Hilfen zugesagt. Er machte aber auch deutlich, dass durch den Klimawandel Extremwetter wie Hagel weiter zunehmen würden. Kurz nach dem Besuch wurde die Staatsregierung nach einer Kabinettssitzung am gleichen Tag konkreter, was die Hilfen betrifft.

Steuerliche Erleichterungen möglich

Laut Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) können Privatpersonen und Unternehmen steuerliche Erleichterungen erhalten. Zudem sei im im Kabinett die Einleitung einer staatlichen Finanzhilfeaktion beschlossen worden. „Demnach können insbesondere Privathaushalten, denen durch das Unwetter eine existenzielle Notlage droht, im Einzelfall finanzielle Hilfen gewährt werden. Betroffenen Kommunen können im Wege des kommunalen Finanzausgleichs Unterstützung erhalten“, so Füracker in einer Mitteilung.

Im Rahmen der steuerlichen Erleichterungen können laut Ministerium für Privatpersonen sowie Unternehmen im Einzelfall nach den maßgeblichen Vorschriften unter anderem Steuern gestundet, Vollstreckungsmaßnahmen aufgeschoben und Steuervorauszahlungen gemindert werden. Auch Sonderabschreibungen sind möglich. Ansprechpartner für die Betroffenen ist das jeweils zuständige Finanzamt. Die jeweiligen Finanzämter würden auf Anfrage „möglichst schnell und unbürokratisch prüfen“, ob und gegebenenfalls welche steuerlichen Hilfsmaßnahmen im Einzelfall gewährt werden können, heißt es vom Ministerium

Anträge zeitnah stellen

Aufgrund der im Kabinett beschlossenen Finanzhilfeaktion können Betroffene von Starkregen und Überschwemmungen „bei existenzieller Bedrohung“ im Einzelfall über die Härtefonds-Richtlinie finanzielle Unterstützung erhalten - Privathaushalte auch bei Hagelschäden. Berechtigte sollen möglichst zeitnah einen entsprechenden Antrag bei den hierfür zuständigen Landratsämtern stellen können, rät das Finanzministerium

Hilfe bei Schäden an Schulen und Kitas

Die betroffenen Kommunen können im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bei der Behebung von Schäden an kommunalen Hochbauten, insbesondere an Schulen oder Kindertageseinrichtungen, sowie an Brücken- und Straßenbauwerken unterstützt werden. Bei finanzieller Notlage einer Gemeinde können gegebenenfalls auch Bedarfszuweisungen gewährt werden, heißt es.