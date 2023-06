Vereine und Verwaltung: Penzberg will Partnerschaft mit Langon ausweiten

Von: Andreas Baar

Abgeführt: Penzbergs Bürgermeister und Ex-Polizist Stefan Korpan (2.v.r.) schaute bei der Langoner Polizeistation vorbei. © Stadt

Penzberg - Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) machte seinen Antrittsbesuch in der französischen Partnerstadt Langon. Es ging auch um neue Austauschprojekte.

Der Penzberger Bürgermeister war mit einer kleinen Delegation in die Region Gironde gereist. Dort unterstrich Stefan Korpan dem Partnerschaftskomitee Langon und Bürgermeister Jérôme Guillem gegenüber „die eindringliche Absicht“, die seit 1981 bestehende Städtepartnerschaft weiter mit Leben erfüllen zu wollen, wie Kulturamtsleiter Thomas Kapfer-Arrington mitteilt.

Am Ortseingang von Langon weist ein großes Schild seit Jahren auf die Städtepartnerschaft mit Penzberg hin. © Stadt

Ähnliche Herausforderungen

Bei einer Stadtrundfahrt hatte der oberbayerische Bürgermeister Gelegenheit, nach Gemeinsamkeiten der beiden Städte zu suchen. Beide Kommunen stehen vor teilweise ähnlichen Herausforderungen wie Zuzug, Ansiedlung von Gewerbe, Integration von Flüchtlingen, erfuhr der Penzberger. Langon muss den Abzug von Airbus verkraften, in der einstigen Montagehalle werden jetzt Häuser in Holzbauweise gefertigt.

Die Penzberger Delegation bei der Eröffnung einer Ausstellung von Penzberg-Fotografien, die Schüler der Schule in Langon bei ihrem Besuch im März angefertigt hatten. © Stadt

Schüler zeigen Penzberg-Fotos

Angetan waren die Besucher von der Médiathèque in Langon mit Kino- und Computerspiele-Raum, Workshop-Atelier sowie Ausstellungsraum. Die Penzberger durften eine besondere Ausstellung eröffnen: Schüler des Jules Ferry Colleges zeigten Fotografien zu ihrem Penzberg-Aufenthalt vom März im Kulturzentrum. Unter anderem standen noch ein Ausflug nach Bordeaux und eine Schifffahrt auf der Garonne auf dem Programm.



Auch wirtschaftliche Ebene im Blick

Am Schluss machten Korpan und Guillem deutlich, dass man auf vielen Ebenen Kooperationen zu einzelnen Projekten ausbauen möchte. Dabei sollten durchaus auch Ansprechpartner der beiden Verwaltungen miteinander in einen Austausch treten. Projekte könnten auch auf wirtschaftlicher Seite stattfinden. Vor allem aber auf Seiten der Ortsvereine, hieß es. Korpan will dafür sorgen, dass eine heimische Jugendfußballmannschaft in den Herbstferien zu einem Turnier nach Langon reist. Bald gibt es ein Wiedersehen: Im Juli wird eine Delegation aus Langon in Penzberg erwartet.