Verfolgungsjagd in Garmisch: Polizeiauto landet in der Loisach

Von: Max Müller

Unfall in Garmisch: Der Polizeiwagen kam im seichten Wasser zum stehen. © Dominik Bartl

Region - Ein Rollerfahrer flüchtete am Dienstagabend in Garmisch-Partenkirchen vor der Polizei. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd landete der Wagen der Beamten in der Loisach.

In der Parkstraße (Garmisch-Partenkirchen) war Polizisten ein Rollerfahrer aufgefallen, der Schlangenlinien fuhr und mit abgelaufenen Kennzeichen unterwegs war. Als der Fahrer die Polizisten bemerkte flüchtete er über die Partnachbrücke in den Reitleweg in nördliche Richtung und ignorierte dabei mehrere Anhaltesignale der Beamten in ihrem BMW. Um über die Loisach zur Burgstraße zu gelangen, nutzte der Rollerfahrer eine Fußgängerbrücke.

Auf der Fußgängerbrücke war kein Platz für den Polizeiwagen. © Dominik Bartl

Die Polizisten konnten mit ihrem Wagen die Brücke nicht befahren und mussten wenden. Bei dem Manöver rutschte der BMW über die angrenzende Böschung zur Loisach und kam im seichten Wasser zum Stehen. Laut Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt. Der Rollerfahrer ist der Polizei noch unbekannt.

Kran im Einsatz

Im Anschluss wurde der Wagen von der Garmischer Feuerwehr per Kran geborgen - das Auto war noch fahrtüchtig. Auch Rettungsdienst und die BRK-Wasserwacht waren vor Ort. Für die Bergung mussten ein paar Bäume gefällt werden.

Mit einem Autokran wurde der BMW geborgen. © Dominik Bartl