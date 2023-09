Verkehrsunfall hinter Iffeldorf: Polo stößt mit Traktor zusammen

Von: Anne Franziska Rossa

Die Freiwillige Feuerwehr Iffeldorf rückte mit 12 Personen aus und sperrte die Straße. © Kzenon/panthermedia

Iffeldorf - Zusammenstoß zwischen einem Polo und einem Traktor: Bei einem Überholmanöver kommt es zu einem Verkehrsunfall - der Polo-Fahrer muss ins Krankenhaus.

Auf der Staatsstraße kurz hinter Iffeldorf kam es am Montag (4. September) gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwichen einem VW Polo und einem Traktor. Der 37-jährige Polo-Fahrer aus Iffeldorf fuhr nach Angaben der Polizeiinspektion Penzberg hinter dem 25-jährigen Traktor-Fahrer aus Münsing von Iffeldorf in Richtung Seeshaupt. Hinter dem Ortschild Iffeldorf setzte der Polo-Fahrer zum Überholen des Traktors an. Auf Höhe des Traktors scherte dieser nach links aus um Abzubiegen. Er übersah dabei laut Polizeiangaben den Polo-Fahrer. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Polo nach Polizeiangaben überschlug und in einer Wiese zum Liegen kam.

Die Freiwillige Feuerwehr Iffeldorf rückte mit 12 Einsatzkräften aus, die Straße musste gesperrt werden. Der 37-jährige Iffeldorfer wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Weilheim gebracht. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Am Traktor brach die Vorderachse, am Polo entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro.