Verletzt ins Krankenhaus: Fahrradfahrerin in Penzberg von Auto angefahren

Von: Andreas Baar

Teilen

Die verletzte Fahrradfahrerin wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Penzberg gebracht (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Penzberg - Eine Radfahrerin (62) wurde in Penzberg an der Karlstraße von einem Auto angefahren. Sie kam ins Klinikum. Der Autofahrer hatte die Frau übersehen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (27. April) gegen 11 Uhr. Ein 67-jährige Bichler fuhr mit seinem Nissan auf der Philippstraße. Als der Bichler den Kreuzungsbereich Phillipstraße/Karlstraße überqueren wollte, übersah er laut Polizei eine 62-jährige Fahrradfahrerin, die auf der Karlstraße auf dem Fahrradstreifen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Penzbergerin und verletzte sich leicht im Gesicht, zudem erlitt sie eine Rippenprellung. Die Fahrradfahrerin wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Penzberg gefahren. Der Autofahrer blieb unverletzt, der Sachschaden an der Stoßstange des Nissans beläuft sich auf circa 200 Euro.