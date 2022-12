Viel Arbeit für Penzberger Tafel: Ein Besuch bei den ehrenamtlichen Helfern

Von: Max Müller

Grundnahrungsmittel fehlen: Unter anderem Milch und Mehl müssen von der Tafel immer wieder zugekauft werden. © Max Müller

Penzberg - Die Penzberger Tafel leistet derzeit Schwerstarbeit. Der Andrang an den Ausgaben wird immer größer. Ein Besuch vor Ort.

Die Penzberger Tafel befindet sich aktuell in einer Ausnahmesituation. Das Organisationsteam um Christine Geiger (70) und Ursula Floßmann (62) berichtet von einem besonders großen Andrang bei den Ausgaben. Die Rundschau hat sich vor Ort umgeschaut. Es herrscht reger Betrieb in den Räumlichkeiten der Pfarrei Christkönig. An der Sigmundstraße bereitet man sich auf eine der letzten Tafel-Ausgaben in diesem Jahr vor. Die 17 Helfer an diesem Tag trinken noch einen Kaffee, dann geht es auch schon los. Knapp 100 Gäste mit Tafelausweis erwarten Geiger und Floßmann an diesem Donnerstag.

Christine Geiger (l., für die katholische Kirche) und Ursula Floßmann (für die Caritas) sind im Leitungsteam. Ab sofort gehört Robert Herele (für die evangelische Kirche) dazu. © Max Müller

Frauenpower bei der Tafel

Der Tag beginnt für die Tafelhelfer um 9 Uhr. Die Fahrer bringen Lebensmittelspenden von Bäckereien oder Supermärkten an die Sigmundstraße, andere bereiten die anstehende Ausgabe vor. Auch Privatspender bringen am Vormittag Nahrung und Hygieneartikel vorbei – darunter Wurst, Käse, Marmeladen, Zahnpaste und Klopapier. „Im Herbst bekommen wir auch Streuobst und Kürbisse aus regionalen Gärten“, erzählt Geiger. Die 70-Jährige und ihre Kollegin Ursula Floßmann sind das zweiköpfige Organisationsteam der Penzberger Tafel. „Frauenpower eben“, sagt Floßmann mit einem Lächeln.

Ehrenamtlich für andere: Am Donnerstag (22. Dezember) fand die große Weihnachtsausgabe der Tafel statt. © Andreas Baar

100 Menschen jede Woche

100 Menschen kommen jede Woche, um Lebensmittel abzuholen. Hinter dem dreistelligen Andrang verbergen sich rund 330 Tafelgäste, die mit Lebensmittel versorgt werden. „Zum Teil sind auch Familien mit vier oder fünf Kindern dabei“, so Floßmann. Um nicht den Überblick zu verlieren setzt man bei der Tafel auf ein farbliches System. Einzelpersonen bekommen einen gelben Ausweis, Eheleute oder Paare einen Grünen, Familien bekommen einen Roten. Um auch bei der Reihenfolge der Ausgabe fair zu bleiben, sind die Ausgaben in Zeitfenster unterteilt. An diesem Donnerstag kann die Gruppe, die einen grünen Punkt auf dem Ausweis hat um 13.15 Uhr zur Ausgabe kommen. Es folgen diejenigen mit einem roten Punkt um 13.45 Uhr, die mit einem Blauen um 14.15 Uhr und die mit einem gelben Punkt um 14.45 Uhr. Bei der nächsten Ausgabe werden die Zeitfenster neu gefärbt und eine andere Farbgruppe ist als erstes an der Reihe.

Man macht etwas Sinnvolles und kann der Gesellschaft etwas zurückgeben“

Anastasiia Dudkina (l.) und Kostiantyn Yevtushok packen bei der Ausgabe mit an. © Max Müller

Einsatz als Dolmetscher

Unter den Tafelhelfern ist auch der 66-jährige Robert Herel aus Penzberg. Er hilft seit vier Monaten bei der Tafel. „Man macht etwas Sinnvolles und kann der Gesellschaft etwas zurückgeben“, betont Herele. Auch die ukrainischen Kriegsflüchtlinge Anastasiia Dudkina und Kostiantyn Yevtushok packen bei der Ausgabe mit an. Die 48-jährige Dudkina ist seit acht Monaten in Penzberg und für die Tafel aufgrund ihrer Ukrainisch-Kenntnisse sehr wertvoll. Auch Yevtushok springt immer wieder als Dolmetscher mit ein: „Ich habe Zeit. Natürlich helfe ich dann.“ Der 24-Jährige hatte selbst einen Tafelausweis bevor Floßmann ihn von einem Tafel-Engagement überzeugen konnte.

Zwar ist die Penzberger Tafel aktuell noch nicht am Limit, doch es werden seit Kriegsbeginn in der Ukraine immer mehr Gäste. „30 bis 40 Ausweise könnten wir noch Schultern“, erzählt Geiger beim Rundschau-Besuch. Einen Euro zahlt jeder der Tafelgäste bei der Ausgabe als Obolus.

Ukrainer die größte Gruppe

Nach der Ausgabe gilt es noch aufzuräumen. Die Helfer bringen verderbliche Ware in die Kühlung, doch viel ist nicht übrig geblieben. Auch die Ausgabekörbe werden gereinigt. 121 Tafelausweise sind derzeit in Penzberg im Umlauf. 21 davon besitzen deutsche Staatsangehörige, 14 sind Hilfskräfte aus Afghanistan. Den größten Teil haben jedoch Ukrainer – 73 an der Zahl.