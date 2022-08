Viel zu tun für Penzberger Polizei: Biker-Unfall, Diebstahl und Kiffer

Unfall, Diebstahl und Drogen

Biker schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am vergangenen Sonntag (7. August) schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 17.50 Uhr auf der Antdorferstraße, der Kreisstraße WM27. Ein 26-jähriger Wessobrunner war von Penzberg in Richtung Antdorf unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Penzberg kam der Biker laut Polizei „vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit“ nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der dortigen Wiese. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Am Krad entstand Totalschaden, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Penzberg (Telefon 08856/92570) zu melden.

Geldbörse gestohlen

Am Freitag vergangener Woche (5. August) erstattete eine 33-jährige Frau aus Neufahrn/Freising bei der Polizei Anzeige, weil ihr die Geldbörse gestohlen worden war. Die Tat ereignete sich bereits am 2. August um 15.30 Uhr im Edeka-Center an der Henlestraße. Laut Polizei hatte die Frau „lose im Einkaufswagen liegen“. Ein Unbekannter entwendete die Börse samt Inhalt entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich dabei auf circa 135 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei Polizei Penzberg unter Telefon 08856 92570 zu melden.

Cannabis gefunden

Bei einer Personenkontrolle am vergangenen Samstag 6. August) stellte eine Streife um 19.25 Uhr auf der Berghalde bei einem Pärchen aus Penzberg Cannabisgeruch fest. Neben der 20-Jährigen und ihrem 27-Jähiger Begleiter wurde „ein Glas mit entsprechenden Pflanzenteilen sowie diverses Zubehör zum Konsumieren“ gefunden, teilt die Inspektion mit. Die junge Frau räumte nach Polizeiangaben ein, dass die Sachen ihr gehörten. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen. Während der Aufnahme kam ein 31-Jähriger auf einem E-Scooter hinzu. „Auch dieser zeigte drogentypische Auffälligkeiten“, so die Polizei. Der Mann räumte deshalb ein, im Vorfeld Cannabis konsumiert zu haben. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter der Einwirkung von Drogen eröffnet.