Vielfach atemberaubend: Penzberger Gymnasiasten radeln über Alpen

Penzberg - Sechs Tage lang radelten Penzberger Gymnasiasten über die Alpen. Doch dem P-Seminar ging es nicht allein um Höhenmeter.

Sechs Tage, 320 Kilometer, 9000 Höhenmeter. Doch auf die Zahlen kam es den Elftklässlern des Gymnasiums Penzberg nicht an. Gemeinsam überquerten sie die Alpen, auf Mountainbikes, von Mittenwald bis zum Alleghe-See. Gerade um das gemeinsame Erfahren, Grenzen überwinden und Staunen ging es – auch wenn nicht jedes Rad diesem Gemeinschaftserlebnis völlig schadlos standhielt.



Lehrer zieht den Hut

Er ziehe den Hut vor ihrer Leistung, meint Lehrer Robert Einberger beim Blick auf die Radltruppe. Dabei hatte auch er sechs Tage lang einen Helm auf dem Kopf. Denn freilich ging es für die zwölf Schülerinnen und Schüler nicht allein über die Berge, sondern mit zwei Lehrkräften, neben Einberger noch Marcus Kirster, und mit Sport-Physiotherapeutin Sabine Walter. Den Hut beziehungsweise Helm zieht Einberger auch, weil die Gruppe „sehr flott“ unterwegs gewesen sei. Der Lehrer spricht von einer „unglaublichen Gruppendynamik“. Und Einberger weiß, wovon er spricht, hat er doch Vergleichsmöglichkeiten. Schließlich ist es nicht das erste Transalp-P-Seminar am Penzberger Gymnasium, das per Bike die Berge erklommen hat. 2021 bewältigten eine Gruppe sogar dieselbe Tour von Mittenwald zum Alleghe-See.

+ Nicht nur strampeln: Abschnittsweise musste das Bike getragen werden. © Lion Willert

Eigenständig planen und buchen

Das tat der Reise aber keinen Abbruch. Immerhin musste das diesjährige Seminar wieder eigenständig Hütten buchen und Etappen auswählen. Der grobe Streckenverlauf: Karwendel, Plumsjoch, Achensee, Zillertal, Gerlos, Krimmler Tauern, Bruneck, Alleghe-See. Den höchsten Punkt überquerte man bei 2634 Metern. „Es war eine geile Aktion“, meint Matthias Bolten nach der Rückkehr auf die Schulbank. Es habe Spaß gemacht und man habe Vieles gesehen, dem man normalerweise auf Radtouren nicht begegne. Das Wetter sei gut gewesen, nur einmal habe es geregnet und ganz am Anfang habe es ein wenig getröpfelt. Selbst das, was nicht ganz reibungslos lief, wusste man zu korrigieren. Am ersten Tag sei das Essen für manche zu wenig gewesen, erinnert sich Bolten. Dann habe man einfach Pizza bestellt. Und ja, auch die ein oder andere Reparatur stand an. Davon weiß Bolten, Teil des Werkstatt-Teams, nur zu gut zu berichten. Keine Platten, dafür herausgeschraubte Pedale, kaputte Bremsen, abgefallene Schaltungen. Aber: „Wir haben alles hinbekommen.“

400 Höhenmeter auf 2,4 Kilometer

An den Tag in den Dolomiten erinnert sich Lion Willert zurück, an die Kühe, die Pferde und ja, auch an die „Babymurmeltiere“. Der vierte Tag in den Krimmler Tauern ist Ben Viertlböck besonders im Gedächtnis geblieben. Da habe man das Rad ein paar hundert Meter tragen müssen, so Viertlböck. Da seien sie von Wanderern schon etwas komisch angeschaut worden. An den vorletzten Tag muss Nathalie Herlan denken. Der sei als „der leichteste Tag“ angekündigt gewesen. Das stimmte nicht so ganz. Auf rund 2,4 Kilometern galt es 400 Höhenmeter zu bewältigen. „Das war schon anstrengend“, meint Herlan, aber auch „cool, als wir oben waren.“

+ Lehrer beim Kartenstudium: Robert Einberger (l.) und Marcus Kirster. © Levin Franzke

Insgesamt sei die Tour „anstrengender als gedacht“ gewesen, sagt Tom Viertlböck. Zum Teil sei man über seine Grenzen gegangen. Mit nicht wenig Anstrengung dürfte schon der Start verbunden gewesen sein. Am Vorabend fand der Abiball des Penzberger Gymnasiums statt – und da wollten sich die Elftklässler schon blicken lassen. „Niemand ist über sechs Stunden Schlaf gekommen“, meint Willert. Da hätten viele bereits bei der ersten Pause ein rotes Gesicht gehabt. Stärkung unterwegs versprach ein Begleitauto, in dem zwei Abiturienten saßen. Die versorgten die Radelnden mit Wienern oder belegten Semmeln. Und in den Unterkünften habe man beim Essen schon mal einen Gratisnachschlag bekommen, erzählt Bolten, „und mehr Nachspeise“.

Am Ende des Tages sei man schon „sehr tot“ beim Essen gewesen, erinnert sich Tom Viertlböck. Damit die Mitschüler und Mitschülerinnen am nächsten Tag dann auch aus den Federn kommen, weckten Bolten und Willert die Gruppe mit Musik aus Kinderfilmen. Wie im Film ging es dann am Tag auch weiter, auf jedem Kilometer durch malerische Landschaften, über felsiges Gebirge, über Wiesen, an Wasserfällen vorbei.