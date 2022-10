Vier Fälle von Trickbetrug am Telefon in Seeshaupt

Von: Max Müller

Teilen

Telefontrickbetrüger gaben sich in Seeshaupt als Polizeibeamte aus © Ronalds Stikans/panthermedia

Seeshaupt - Vier Seeshaupter wurden von Trickbetrügern angerufen. Der oder die unbekannten Täter gaben sich immer wieder als Polizeibeamte aus.

Erster Fall:

Ein unbekannter Mann rief am Mittwoch (12. Oktober) bei einer 53-jährigen Seeshaupterin an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Im Telefonat gab er an , dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die 53-Jährige solle kontrollieren ob alles in Ordnung sei und vorsichtig sein. Der Anrufer sprach laut Polizei akzentfreies Deutsch.

Zweiter Fall:

Zeitgleich zum ersten Fall rief ein unbekannter männlicher Trickbetrüger bei einem 61-jährigen Seeshaupter an und behauptete ebenfalls von der Kriminalpolizei zu sein. Auch hier fragte der Täter, ob alles in Ordnung sei. Nachdem dem Seeshaupter der Anruf komisch vorkam, legte er auf.

Hinweise der Polizei: - Lassen Sie Sich nicht überrumpeln - Geben Sie am Telefon niemals persönliche Informationen weiter, keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern und Ähnliches - Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache oder besprechen sich mit Vertrauten - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - Wenn Sie Zweifel haben, wenden sie sich an die Notrufnummer 110 der Polizei

Dritter Fall:

Auch hier kam der Anruf am 12. Oktober gegen 22 Uhr von einem unbekannten Täter. Der Anrufer meldete sich bei einer 78-jährigen Seeshaupterin mit dem Vorwand, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. „Nun könnte man die Sache mit Geld regeln“, so der Telefon-Betrüger. Als die Seeshaupterin sagte, dass sie kein Geld habe, legte der Anrufer auf.

Vierter Fall:

In diesem Fall rief ein unbekannter Mann einen 84-jährigen Seeshaupter an und gab sich als Polizeibeamter des Polizeiposten Penzberg aus. Er erklärte, dass in der Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen wurden, es sei jetzt Alarmstufe drei. Der 84-Jährige solle kontrollieren, ob die Fenster zu seien und müsse zudem heute Nacht vorsichtig sein. Auch hier sprach der Anrufer akzentfreies Deutsch.

In allen Fällen sind die angerufenen Personen laut Polizei keine Opfer geworden. Die Seeshaupter waren aufmerksam und haben sich nicht täuschen lassen.