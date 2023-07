„Vive la France“ mitten in Penzberg: Feierlaune beim Langon-Picknick

Wein und Musik auf dem Stadtplatz

Penzberg - Ein Hauch Frankreich wehte am Samstagabend (22. Juli) über den Penzberger Stadtplatz: Mit den Gästen aus Langon ging es dort zum Picknick.

Die seit 42 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Penzberg und Langon möchten die Verantwortlichen mit neuen Leben erfüllen. Dazu gehört auch die Öffentlichkeit. Deshalb veranstaltete das Rathaus im Rahmen des derzeitigen Besuchs einer Delegation aus der französischen Stadt am Samstagabend ein öffentliches „Picknick unter Freunden“ auf dem Stadtplatz. Essen wurde von den Besuchern mitgebracht, es wurden eigens mitgebrachte Weine aus Langon verkauft. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Band „Sondcocktail“.

Kulturamtsleiter Thomas Kapfer war am Sonntag danach „sehr zufrieden“ mit der Veranstaltung. Das Wetter passte, die Resonanz sei „super“ gewesen. Fünf Reihen an Tischen mit Platz für rund 200 Personen waren vor dem Rathaus aufgestellt worden. „Es waren locker 200 Gäste“, rechnet Kapfer grob hoch. Den Besuchern aus Langon hatte es gefallen: „Die waren hin und weg.“ Auch die vom Rathaus angestoßene Idee, die Besucher mögen doch bitte kleidungstechnisch in den Nationalfarben Frankreichs erscheinen, sei auf fruchtbaren Boden gestoßen. Erfreulich: So mancher Besucher war auch ohne direkten Langon-Bezug auf dem Stadtplatz erschienen.

Und Kulturamtsleiter Kapfer kann es sich nach der gemachten Erfahrung durchaus vorstellen, so ein Langon-Picknick zu wiederholen. Im Gespräch ist auch wieder ein Weinfest auf Gut Hub. „Aber die Stimmung in der Stadt hatte definitiv etwas.“