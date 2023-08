Volksfest und Präsente: Besucher aus der Partnerstadt Ahlen genießen Penzberg

Von: Andreas Baar

Volksfest-Auftritt mit Bürgermeister: (v.l.) Peter Stein, Alois Steinkamp, Hans Hapke und Michael Preuten vom Partnerschaftsverein mit Hardi Lenk (3. Bürgermeister) und Rathauschef Stefan Korpan. © Privat

Penzberg - Traditionell besucht eine große Delegation des Ahlener Städtepartnerschaftsvereins das Penzberger Volksfest. Diesmal gab es eine Überraschung.

Seit 2007 unterhält die Stadt eine offizielle Partnerschaft mit der westfälischen Kommune Ahlen. Vom 24. bis 28. August war heuer eine 56-köpfige Gruppe aus Ahlen zum Penzberger Volksfest angereist, um sich auf der Berghalde zu amüsieren. Dazu gab es ein buntes Rahmenprogramm. Mit dabei war der neue Vereinsvorsitzende Michael Preuten.

Große Gruppe: Die Besucher aus Penzbergs Partnerstadt Ahlen stellen sich zum Abschied zum Foto auf. © Privat

Untergebracht waren die Ahlener wieder im Hotel Berggeist. Ankunft war am Donnerstag, am Freitag stand eine Schifffahrt auf dem Staffelsee an. Abends ging es zur Volksfest-Eröffnung auf dem Stadtplatz und dann auf die Berghalde. Nach dem offiziellen Anzapfen erwartete die Besucher eine Überraschung: Alois Steinkamp und Hans Hapke wurden auf der Bühne von Bürgermeister Stefan Korpan als 1. und 2. Vorsitzende des Partnerschaftsvereins verabschiedet. Steinkamp und Hapke hatten nach vielen Jahren im Amt bei der Versammlung nicht mehr kandidiert.

Viele Präsente

Penzbergs Rathauschef würdigte ihren Einsatz für die Freundschaft zwischen den beiden Städten. Mit einem Geschenk bedankten sich die ehemaligen Ahlener Vorstandsmitglieder für „die jahrelange gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung der Bürgerfahrten in die Partnerstadt Penzberg“, berichtet Steinkamp. Seit fast 30 Jahren besuchen Ahlener die oberbayerischen Freunde. „Mittlerweile haben sich viele Freundschaften entwickelt“, so Steinkamp.

Ein Präsent erhielten Korpan, Altbürgermeister Hans Mummert, Altbürgermeisterin Elke Zehetner, dritter Bürgermeister Hardi Lenk, der ehemalige dritte Bürgermeister und ständige Gästebetreuer Ludwig Schmuck, Rathaus-Geschäftsleiter Roman Reis, Musikorganisator Thomas Bierhoff, Hotelinhaberin Steffi Anderl und Berggeist-Restaurantchef Ivan Buric

Michael Preuten ist neuer Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Ahlen, der Penzberger Partnerstadt. © Privat

Unwetter erlebt

Am Samstag ging es weiter mit einer Besichtigung des Walchenseekraftwerks und einer Gondelfahrt auf den Herzogstand. Auf der Rückfahrt erlebte die Gruppe das schwere Hagelunwetter. Am Sonntag machten die Ahlener eine Rundfahrt durch Penzberg. Der geplante Ausflug zum Kloster Benediktbeuern fiel allerdings den Unwetterfolgen zum Opfer. Es ging aber zur Otto Waalkes-Ausstellung im Bernrieder Buchheim-Museum. Am Montag traten die Ahlener die Rückfahrt nach Nordrhein-Westfalen an – „begeistert von der Gastfreundschaft ihrer Penzberger Freunde und von den vielen Eindrücken“, bilanziert der neue Vorsitzender Preuten.