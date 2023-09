An aktuellen Themen dran sein

Volkshochschule in Penzberg: Neue Akzente im neuen Programm

Von: Andreas Baar

Druckfrisch: Das neue Programm unter dem Motto „bewusst.sein“ der Penzberger Volkshochschule kommt an diesem Samstag heraus. © VHS

Penzberg - Mit 330 Angeboten startet die Volkshochschule (VHS) ins Herbst-/Wintersemester. 50 Neuheiten gibt es. Das Programm ist am Samstag (9. September) da.

Leiterin Katja Wippermann und ihr Team können nach all den Corona-Widrigkeiten der vergangenen Zeit endlich wieder aufatmen. An der Penzberger Volkshochschule (VHS) war das vergangene Sommersemester wieder normal und „richtig gut“ verlaufen, so Wippermann im Rundschau-Gespräch. Die Zahlen hätten die 2019er Bilanz der Vor-Pandemie-Zeit übertroffen. 375 Kurse wurden angeboten, 265 fanden statt. 2100 Teilnehmer (Sommersemester 2019: 1900 Teilnehmer) zählte Wippermann. Rund 94.000 Euro wurden eingenommen (92.000). Eine Bilanz, die der VHS mit ihrem 335.000 Euro großen Jahresetat gut tat.

Gefragte Bewegung

Gefragt waren im vergangenen Semester traditionell Südsprachen und Bewegungskurse. Wippermann konstatiert einen „hohen Bedarf“ an Themen wie Gesundheit und Resilienz. Aber auch eine reges Interesse an Energie, Bauen und Wohnen sowie Verbraucherbildung. „Gut angenommen“ wurden zudem Reisevorträge im Bürgerbahnhof mit zum Teil 35 Teilnehmern und Führungen zu Natur und Kultur von Walchenseekraftwerk bis Münchner Synagoge.

Nun steht das Herbst- und Wintersemester vor der Tür. Unter dem Titel „bewusst sein“. Das VHS-Team hat mit 330 Angeboten ein breites Spektrum an Veranstaltungen zusammengestellt – aus Gesellschaft, Politik, Beruf und EDV, Sprachen, Gesundheit, Ernährung sowie Kultur und Kreativität.



Hier gibt es das neue Programm Das Semester beginnt am Montag, 25. September. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Das neue Programmheft liegt aus: VHS (Rathauspassage), in den Rathäusern Penzberg, Iffeldorf, Seeshaupt und Bernried, Penzberger Stadtbücherei sowie Banken und Buchhandlung Rupprecht. Onlinebuchungen sind unter www.vhs-penzberg.de möglich.

An aktuellen Themen dran sein

Es sei wichtig, „dass wir an aktuellen Themen der Zeit dran sind“, betont Wippermann – das reicht von der Landtagswahl bis zum Klimaschutz. Zu finden sind die Angebote im neuen Programmheft auf 132 Seiten. Knapp 19.000 Exemplare im VHS-Verbund mit Penzberg, Weilheim und Peißenberg liegen nun bereit.

Mit 77 Angeboten ist der Gesundheitsbereich der größte an der VHS. Neben Bewährtem wie Yoga und Rückenfit finden sich neue Kurse etwa zum ganzheitlichen Atmen und zum Kennenlernen der Achtsamkeit. Seit Juli wird das neue „Fitness-Zimmer“ in der Rathauspassage genutzt. „Das ist optimal“, freut sich Wippermann über den zusätzlichen Platz. Denn noch immer gilt: „Räume sind das Nadelöhr.“



Katja Wippermann ist Leiterin der Penzberger Volkshochschule © Andreas Baar

Bei den Sprachen gibt es 47 Kurse. Man sei damit „traditionell die größte Sprachschule vor Ort“, meint Wippermann nicht ohne Stolz. Neu dabei sind zum Beispiel Onlinekurse zum Einstieg in Chinesisch und Japanisch sowie zwei Kroatisch-Kurse vor Ort. Kulinarisch Interessierte finden im neuen Programm 13 Koch- und Backkurse – darunter syrische und thailändische Küche.



Und den Bürgerbahnhof als Ort für Reisevorträge will die VHS weiter nutzen. „Der hat sich gut etabliert“, sagt Wippermann. Sieben Termine sind dafür angesetzt



Neu: Eine ganze Woche für die Seele

Vom 9. bis 15. Oktober findet bei der Penzberger VHS erstmals – parallel zur bundesweiten Aktion – die „Woche der seelischen Gesundheit“ statt. Acht Einrichtungen und Institutionen vor Ort – von Herzogsägmühle über Caritas bis Oase – haben sich dazu zusammen getan. Geboten werden Vorträge, Mitmachangebote, Musik; zum Lachen, Nachdenken und Auftanken. „Durch Corona ist sehr deutlich geworden, dass Menschen psychologische Probleme haben“, begründet Wippermann den Schritt. „Wir möchten, dass das Thema aus der Nische herauskommt.“

VHS setzt weiter auf Online

Beibehalten werden soll der hohe Anteil an Online-Kursen. Um die 80 bis 100 Veranstaltungen sind mittlerweile virtuell geplant. „Die haben sich erfreulich etabliert“, meint Wippermann und verweist auf einen großen Vorteil der Formate: „Wir können so Spezialsachen anbieten.“