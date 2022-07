Volkstheater in Penzberg: Ein unsterblicher Blick auf die Biotechnologie

Frotzeln immerzu miteinander: Fritz Hoffmann (Stefan Köbler) und Adèle La Roche (Cathrin Bocksberger). © Antonia Reindl

Penzberg - Unsterblicher Blick auf die Geschichte der Biotechnologie in Penzberg: Das Oberlandler Volkstheater bringt eine Revue auf die Bühne.

Ausgerechnet in diesem „Kaff“ steht das Werk, das heute ihren Namen trägt. So richtig begeistert ist Adèle La Roche nicht von dem Standort, den sie mit ihrem Ex-Mann Fritz Hoffmann besichtigt. Beide sind schon längst verstorben, aber gottseidank unsterblich. So können sie sich auf eine Reise zu den verschiedenen Roche-Standorten begeben – und landen in Penzberg. Die Theaterrevue „Herr Hoffmann schaut auf sein Werk“ des Oberlandler Volkstheaters, aus der Feder von Stefan König, entführte in ein wichtiges Stück Stadtgeschichte.

Einzug in die Bergwerksstadt

Die Theaterrevue erzählt, vielleicht nicht immer auf dem Pfad der Wahrheit – doch das dient der Unterhaltung –, wie Biochemie und Biotechnologie in die einstige Bergbau-Stadt kamen. Der Anlass dieses Stücks, inszeniert von Claudia Herdrich und musikalisch gestaltet von Martin Vatter: 50 Jahre Biotechnologie in Penzberg.



Reise zu den Roche-Standorten

Szene eins. Fritz Hoffmann (Stefan Köbler), Begründer von Hoffmann-La Roche, einst Firma für Hustensaft und Wundmittel, und seine Ex-Gattin Adèle La Roche (Cathrin Bocksberger) reisen zu den Roche-Standorten. Mit Frack, Zylinder, Cul de Paris und Schirm fallen die beiden aus der Zeit. La Roche wundert sich, wo sie hier gelandet sind. „Hier gibt es nichts außer Roche“, sagt sie und zeigt auf eine Landkarte. In der Umgebung sei alles sehenswerter als dieses „Kaff“. Hoffmann: „Sie hatten das Bergwerk, eine rote Gesinnung, ein schwarzes Herz und schwarze Lungen.“ Auftritt verrußter Bergleute, ein Chor, der vom Ende der Bergwerkszeit singt. Mit „Aus, Glück aus“ ziehen sie hustend von dannen, das Bild einer schwarzen Lunge im Hintergrund. Sie hätten seinen Hustensaft „Sirolin“ nehmen sollen, wirbt Hoffmann.

„Ois hi, oafach hi“: 25.000 Mark, 100 Mark pro Baum, hätte der Forstmeister (vorn l., Rainer Babel) als Entschädigung von Bergmeyer (vorn r., Benno Arnstadt) bekommen. Dann kam ein Sturm… © Antonia Reindl

Furcht vor Armenhaus

Szene zwei. Anfang der 1970er-Jahre. Bürgermeister Prandl (Hans Mummert) wird umschwärmt von Sorgen seiner Stadträte. Sorgen, Penzberg werde nun das Armenhaus der Region. Doch dann tanzen Professor Bergmeyer (Benno Arnstadt) von der Tutzinger Außenstelle von Boehringer-Mannheim und seine Assistentinnen (Monika Uhl, Lena Herting) auf – auf der Suche nach mehr Fläche für das Werk. Erst etwas überrumpelt, hellen sich die Mienen der Penzberger nun auf. Hoffnung, die zu zerplatzen droht, als der Forstmeister (Rainer Babel) aufkreuzt. Er will Entschädigung für die zahlreichen Bäume, die gefällt werden müssen. Ein Sturm macht seinen winkenden Geldsegen zunichte. „250 Bam, 25.000 Mark, ois hi, oafach hi“, fällt er zu Boden, blickt zum Himmel, als wolle er die Götter anklagen. „Wenn man da nicht von Glück reden kann“, meint der Bürgermeister zu Bergmeyer, der nicht an Glück glaubt.

Freude über Steuerzahler

Szene drei. Richtfest 1974. Bürgermeister Wessner (Andreas Mummert für Stefan Horn) freut sich, dass Boehringer „Steuerzahler Nummer eins in Penzberg sein will“. Kritische Blicke von La Roche und Hoffmann. Sie: „Sehr provinziell.“ Er: „Ich fürchte, es wird noch schlimmer.“ Auftritt Volkssänger Roider-Jackl (Gerhard Prantl) mit frechen Gstanzl.

Neue Firmenschilder müssen her

Szene vier. Arbeiter (Valentin Lenk, Hannes Lenk) entfernen das alte Firmenschild „Boehringer Mannheim GmbH Werk Penzberg“, ersetzen es durch eines mit der Aufschrift „Roche Penzberg“. Sie überlegen, was wohl als nächstes kommt, vielleicht werde aus Penzberg bald Rocheberg. Für Zaungast Hoffmann keine schlechte Idee, „ich könnte mich schon daran gewöhnen“. Für La Roche müsste es schon „La Rocheberg“ heißen, das klinge „distinguierter“.

Büchse der Pandora

Szene fünf. Die Büchse der Pandora, mehr Chemiefass als Büchse, im Zentrum der Bühne. Aus der Büchse entströmte bekanntermaßen all das Übel, in diesem Falle Krankheiten und Erreger, in die Welt. „Du bist schuld, du ganz alleine!“, sagt der antike Geschichtsschreiber Hesiod (Peter Rubner) und blickt ernst auf die weinende und wimmernde Pandora (Daniela Allnoch), die fortan ihre Finger von allem lassen will. Der Werkleiter Ulrich Opitz (Peter Haberecht) freut sich, Pandora kennenzulernen, verdankt er ihr doch seine Arbeit. Und ein Chor, oder ist es nicht vielmehr ein Ballett, gesellt sich zu den in weißen Togata gekleideten alten Griechen. Weißkittel rappen sich verrenkend, was sie im Roche-Werk so alles leisten „gegen die Viren“.

Hoffmann ist „beeindruckt und stolz“, die Stadt mache „unserem Namen alle Ehre“, meint er zufrieden. „Meinem Namen“, korrigiert La Roche. „Wir haben hier die Unsterblichkeit erlangt“, stellt Hoffmann fest. „Ja“, holt sich La Roche wieder das letzte Wort, „wir sind glücklich und wir sind unsterblich“.