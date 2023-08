Besuch in Penzberg

Von Owerri nach Penzberg: Father Gerald aus Nigeria besucht Freundeskreis

Von: Anne Franziska Rossa

Besuch beim Freundeskreis: Father Gerald (sitzend r.) wurden von den Verantwortlichen des Owerri-Projekts, Anette Völker-Rasor (stehend 5. v. l.) und Ulrike Sidki (sitzend 2. v. l.) und Mitgliedern des Freundeskreises empfangen. © Anne Rossa

Penzberg - Der Werkraumverein und Father Gerald stellten erfolgreich ein Entwicklungsprojekt in Nigeria auf die Beine. Jetzt besuchte der Pfarrer die Freunde in Penzberg und berichtete von der Nähwerkstatt in Owerri.

Der Verein Werkraum Penzberg gründet sich im Jahr 2017 aus dem Unterstützerkreis Penzberger Asyl. Dieser hat es sich seit 2015 zur Aufgabe gemacht, Menschen zusammen zu bringen. Die 2015 entstandene Radlwerkstatt an der Christianstraße war das erste Projekt des Unterstützerkreises. 2019 kam dort das Reparaturcafé von Verein, Seniorenbeirat und Volkshochschule hinzu. 2017 entstand eine neue Idee: Was kann der Verein tun, damit die Flucht nicht mehr angetreten werden muss?

Kontakt nach Nigeria

Durch Zufall entstand der Kontakt zu Pfarrer Gerald Njoku aus Nigeria, bekannt als Father Gerald. Dieser arbeitete und lebte 15 Jahre in Deutschland und unterstützte den Pfarrer in Mittenwald. 2018 kehrt der Father nach Owerri in Nigeria zurück.



Unter seiner Leitung wurde 2018 gemeinsam mit dem Werkraumverein ein Projekt entwickelt, das laut Verein junge Menschen ermutigen soll, im eigenen Land zu bleiben. Idee: Wenn man Frauen ausbildet, bildet man das ganze Land aus, lässt sich der Gedanke von Father Gerald umschreiben. Denn wenn Frauen ihre Familie in Nigeria versorgen können, müssen auch deren zukünftige Söhne und Töchter nicht die Flucht antreten.So wurde in Owerri eine Nähschule gegründet, die junge Frauen die Existenzsicherung ermöglichen soll. Im Dezember 2018 startet der erste Jahrgang der Schule – mit zwölf Schülerinnen. Im Schuljahr 20/21 schafft es das Erzbistum von Owerri erstmals, die Schule komplett selbst zu finanzieren.



Konzentriert bei der Arbeit: Die jungen Schülerinnen der Nähwerkstatt lernen, Stoffe zu verarbeiten. © Privat

Besuch in Penzberg

Jetzt war Father Gerald wieder in Penzberg zu Besuch. Dort berichtete er von der Lage in Nigeria, von der Nähwerkstatt und von seinem neuesten Projekt. Insgesamt zwölf Mitglieder des Freundeskreises Father Gerald sind an diesem Tag in den Räumlichkeiten des Werkraumvereins an der Christianstraße. Sie tauschen sich mit dem Pfarrer aus und bewundern die von ihm mitgebrachten Taschen der nigerianischen Näherinnen.

Die Schülerinnen aus Owerri haben diese Taschen genäht. © Anne Rossa

Anschließend wird sich bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde zusammengesetzt. Vereinsmitgründerin Anette Völker-Rasor, die zusammen mit Ulrike Sidki für das Owerri-Projekt verantwortlich zeichnet, findet dankende Worte in Richtung Father Gerald – für den Besuch und die Zusammenarbeit. „So sollte Entwicklungshilfe bestenfalls sein“ meint Völker-Rasor, als sie das gemeinsame Projekt nochmal Revue passieren lässt. Es würde junge Frauen stark machen. Auch für Father Gerald ist das Projekt ein voller Erfolg. „Das, was wir da machen, ist sehr wichtig“, weiß er und ist vor allem für die jährlich fortlaufende Spende dankbar. Denn zur Abschlussfeier der Näherinnen spendet der Förderverein Werkraum Penzberg jährlich jeder Absolventin ihre eigene Nähmaschine. Eine Spende, die laut Father Gerald sein Ziel nicht verfehlt: „Sie haben ihre eigenen Geschäfte und machen Geld für sich.“

Soziale Chancen

Ein weiterer Aspekt, den der Pfarrer anmerkt: Die Frauen haben, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen, auch größere Chancen, einen Ehemann zu finden. Stolz zeigt er ein Foto von einer der Schülerinnen auf ihrer Hochzeit – natürlich im selbstgenähtem Hochzeitskleid. Dass die Schule laut dem Besucher eine „erfolgreiche Sache“ sei, merke man auch an der wachsenden Kapazität. Die neue Klasse starte dieses Jahr schon mit 25 Schülern – es gibt mittlerweile einen zweiten Klassenraum, auch Männer nehmen teil.

Spenden für die Nähschule Weitere Infos zum Werkraum finden sich unter www.werkraum-penzberg.de. Spenden für die Nähschule in Owerri: Förderverein Werkraum Penzberg, VR-Bank Werdenfels, IBAN DE54 7039 0000 0002 5810 35, BIC GENODEF1GAP.Verwendungszweck „Unterstützung des Owerri-Projekts“.

Sein neues Vorhaben lässt Father Gerald nicht unerwähnt. Es ist ein Landwirtschaftsprojekte, das er als „in die Zukunft gedacht“ beschreibt. Mehr als 150 Pflanzenarten werden in den 400 Pfarreien des Bistums Owerri gepflanzt. So Kokosnüsse, Palmen, und verschiedene Fruchtsorten. Auch Bitterkola – eine Pflanze, aus der Blutdruck senkende Medikamente hergestellt werden. Der Ertrag der Pflanzen soll die Wirtschaft vor Ort stärken und eine Einnahmequelle sein. Auch dem Klima soll das Vorhaben nutzen so Father Gerald. Trotz der schwierigen Lage in Nigeria ist er hoffnungsvoll. „Wir beten, dass etwas Gutes kommt.“