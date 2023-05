Vor 125 Jahren: Als die Bahn von Penzberg bis nach Kochel rollte

Von: Andreas Baar

Die Kochelseebahn ist eine wichtige Verbindung von Tutzing über Penzberg (Foto) nach Kochel - sie wird von Pendlern, Schülern und Ausflügern genutzt. Derzeit modernisiert die Bahn aufwändig die alten Oberleitungen. © Andreas Baar

Penzberg - Vor 125 Jahren öffnete sich für Penzberg ein Tor in die Berge: Die Bahnstrecke nach Kochel wurde am 23. Mai 1898 eröffnet.

Die Bahn feiert Jubiläum: Am 23. Mai 1898, vor 125 Jahren, wurde die Strecke Penzberg-Bichl-Kochel eröffnet. Gleichzeitig mit der ehemaligen Isartalbahn München-Bichl-Kochel. Den runden Geburtstag nimmt Rundschau-Leser Arthur Weiglmeier aus Penzberg zum Anlass, auf ein Stück Industriegeschichte zurückzublicken. Die neue Bahnstrecke nach Kochel schloss sich an die bereits am 16. Oktober 1865 eröffnete Trasse von München nach Penzberg an. „Die Eisenbahn ermöglichte unter anderem den Bau des Walchenseekraftwerks“, so Weiglmeier.

Sensation mit Strom

Im Jahr 1924 fertiggestellt, gilt das Speicherkraftwerk mit seinen markanten sechs 400 Meter langen Druckrohrleitungen als Wiege der industriellen Stromerzeugung in Bayern. Seit 1983 ist ein Industriedenkmal, aber immer noch liefert der Uniper-Betrieb Strom. Aktuell laufen politische Debatten über die Zukunft des Kraftwerks, wenn die wasserrechtliche Konzession von Uniper 2030 ausläuft. Vater des Kraftwerks war Oskar von Miller gewesen. Er wollte Bayern flächendeckend mit Strom versorgen. Im Jahr 1882 organisiert von Miller im Münchner Glaspalast eine Elektroausstellung – inklusive einer erstmaligen Übertragung von Strom über eine längere Entfernung. Und zwar über 57 Kilometer von Miesbach bis München. An die technische Sensation erinnert seit 1952 ein Gedenkstein im Alten Botanischen Garten. Mit der Inbetriebnahme am Walchensee und weiteren Wasserkraftwerke sei ein „Rad-Schiene-System mit regenerativer Primärenergie“ möglich gewesen, erklärt Weiglmeier. Heutige moderne Technik würde zudem die Rückspeisung der Bremsenergie eines Zuges in das Fahrleistungsnetz zum Betrieb weitere Züge ermöglichen.

Ursprung: 1898 wurde die Bahnlinie nach Kochel verlängert und der Bahnhof „Neupenzberg“ als Holzbaracke errichtet (Aufnahme um 1917). 1924/25 wurden die Baracken durch einen repräsentativen Neubau ersetzt. © Stadtarchiv Penzberg

Penzberger Bahnhof wird 100

In Penzberg wird im kommenden Jahr noch ein runder Geburtstag rund um die Bahnstrecke gefeiert: Der „neue“ Bahnhof begeht sein 100-Jähriges. Als die Bahnlinie 1898 nach Kochel verlängert wurde, errichtet man den Bahnhof „Neupenzberg“ zunächst als Holzbaracke, ist vom Stadtarchiv zu erfahren. 1924/25 wurden die Baracken durch einen repräsentativen Neubau ersetzt. Der erste Penzberger Bahnhof von 1865 war ab da bis zur Bergwerksschließung 1966 nur noch Güterbahnhof des Werks. Er wurde 1977 abgebrochen. Der „neue“ Bahnhof gehört seit einigen Jahren der Stadt und beherbergt seit 2022 den Bürgerbahnhof als sozialen und kulturellen Treffpunkt.