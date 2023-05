Vor einem Lokal: Fünf Verletzte bei Schlägerei in Penzberg

Die Polizei bittet Zeugen der Schlägerei in der Penzberger Innenstadt sich zu melden (Symbolbild).

Alkohol im Spiel

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Gleich mehrere Personen waren in Penzberg vor einem Lokal in eine Schlägerei verwickelt. Es gab fünf Verletzte. Die Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag (14. Mai) kam es gegen 3.10 Uhr vor einem Lokal an der Karlstraße in Penzberg zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen mit diversen Körperverletzungen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurden dabei ein 38-Jähriger, ein 32-Jähriger, ein 36-Jähriger, ein 35-Jähriger sowie eine 28-jährige Frau verletzt. Die Personen stammen alle aus Penzberg. „Alle Beteiligten waren mehr oder weniger alkoholisiert“, heißt es von der Polizei. Zur genauen Klärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Penzberg (Telefon 08856/92570) zu melden.