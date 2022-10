Bei Dürnhausen: Autofahrerin (82) bei Unfall auf B472 schwer verletzt.

Von: Andreas Baar

Der Unfall ereignete sich bei Dürnhausen an der Einmündung der Kreisstraße in die B472. © Feuerwehr Penzberg

Habach - Zwei verletzte Autofahrerinnen, eine davon schwer, und eine gesperrte Bundesstraße: Am Donnerstag (27. Oktober) krachte es auf der B472 bei Dürnhausen.

Am Donnerstagvormittag fuhr eine Thainingerin (82) mit ihrem Wagen gegen 9.10 Uhr auf Kreisstraße WM1 von Dürnhausen in Richtung B472. An der Einmündung zur Bundesstraße übersah die 82-Jährige laut Polizei eine aus Richtung Sindelsdorf kommende vorfahrtsberechtigte Penzbergerin (66) mit ihrem Pkw. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Thainingerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Penzbergerin erlitt einen Schock. Beide Personen wurde zur Behandlung in das Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. An ihren Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 16000 Euro. Bei dem Unfall wurde ebenfalls eine Leitplanke beschädigt (Schaden rund 1500 Euro).

Die B472 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehren großräumig über Habach und Antdorf/Iffeldorf umgeleitet. An der Ortseinfahrt nach Penzberg bildete sich, von Antdorf kommend, ein langer Stau. Im Einsatz waren die Feuerwehren Habach, Antdorf und Penzberg sowie vier Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.