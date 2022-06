Vorfahrt genommen: Unfall in Penzberg fordert zwei Verletzte

Von: Andreas Baar

Der Unfall ereignete sich beim Einbiegen von Phlippstraße in die Karlstraße in Penzberg (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Penzberg – Zwei Verletzte forderte ein Unfall in der Penzberger Innenstadt. Die beiden Fahrer kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag (29. Mai). Laut Polizei fuhr eine 72-Jährige aus Bad Heilbrunn mit ihrem Renault aus der Philippstraße und wollte nach links in die Karlstraße Richtung Bad Tölz/Bichl abbiegen. Dabei nahm sie auf der Karlstraße einem 65-jährigen Penzberger, der mit seinem Ford in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, die Vorfahrt. Der Penzberger konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 72-Jährige touchierte das andere Fahrzeug hinten links und kollidierte im Anschluss frontal mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrerin erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Der Schaden an ihrem Auto beträgt rund 4000 Euro. Der Penzberger wurde mit einer leichten Verletzung an der Schulter ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Bei seinem Wagen wurde die hintere linke Seite beschädigt, der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.