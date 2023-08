Vorfahrt genommen: Zwei Autos bei Unfall in Penzberg erheblich beschädigt

Von: Andreas Baar

Teilen

Diverse Verkehrsunfälle in Penzberg haben die Polizei beschäftigt (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa

Penzberg - Diverse Verkehrsunfälle in Penzberg haben die Polizei beschäftigt. In einem Fall gab es es einen hohen Sachschaden.

Zum Glück keine Verletzten, aber ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag (18. August) gegen 13.15 Uhr an der Sonnenstraße in Penzberg. Eine 66-Jährige aus Wolfratshausen fuhr mit ihrem Hyundai auf der Sonnenstraße. Sie bemerkte laut Polizei nicht, dass aus der vorfahrtsberechtigen Bergstraße von rechts ein Pkw ausfuhr. Die Wolfratshausenerin kollidierte mit dem Subaru, an dessen Steuer ein 69-Jähriger ebenfalls aus Wolfratshausen saß. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Unfall am Schloßbichl

Ein zweiter Unfall ereignete sich am Dienstag (22. August): Gegen 16.50 Uhr bog ein 34-jähriger Mann aus Habach mit seinem Audi aus der untergeordneten Straße Im Thal nach links in die bevorrechtigte Straße Am Schloßbichl nach links ein. Dort kollidierte er mit einem 72-jährigen Penzberger, der mit seinem Opel in Richtung Bahnhofstraße-Kreisverkehr fuhr. Es gab keine Verletzten, den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 4500 Euro an.

Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Zu guter Letzt sucht die Polizei nach einer Unfallflucht nach Zeugen. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte am Samstag (19. August) zwischen 0 und 6.45 Uhr die Verkehrsinsel an der Karlstraße überfahren. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei circa 250 Euro. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570 erbeten.