Kein Wunschkonzert möglich

Wahl und politische Seitenhiebe: Maria Probst führt weiter Penzberger CSU

Von: Andreas Baar

Gruppenbild mit Vorsitzender: Die Vorstandschaft der Penzberger CSU mit der wiedergewählten Maria Probst (vorn 3.v.l.). © Andreas Baar

Penzberg - Der Penzberger CSU-Ortsverband wird weiter von Maria Probst geleitet. Die 41-Jährige wurde bei der Jahresversammlung einstimmig wiedergewählt.

Personelle Überraschungen waren nicht zu erwarten gewesen, und gab es nicht: Bei der Versammlung der Penzberger CSU am Donnerstagabend (9. März) im Nebensaal der Stadthalle lief alles harmonisch ab. An diesem Abend – 107 Mitglieder zählt der Ortsverband, 33 Stimmberechtigte waren anwesend – standen turnusgemäß Wahlen zur Vorstandschaft an. Die Kür von Maria Probst im vergangenen Mai war außerplanmäßig nötig geworden, weil Vorgänger Nick Lisson sich aus familiären und beruflichen Gründen von allen politischen Ämtern zurückgezogen hatte. Die 41-jährige Landschaftsarchitektin stellte sich erwartungsgemäß zur Wiederwahl – und wurde einmütig als Ortschefin bestätigt. Sie hatte keinen Gegenkandidaten. Auch bei den anderen Wahlgängen demonstrierten die Christsozialen Einigkeit.

Maria Probst wurde als CSU-Ortsvorsitzende in Penzberg wiedergewählt. © Andreas Baar

Kritik an Regelwut

Weniger Einigkeit gibt es dagegen oftmals in der Stadtpolitik. Dies machte Probst in ihrer Rede deutlich. Neben einem wohlgefälligen Rückblick auf eigene Veranstaltungen des Ortsverbands 2022/2023 gab es Spitzen gegen politische Mitbewerber. Probst nahm manch Antrag und Debattenbeitrag ins Visier. „Wir brauchen keinen Gestaltungsbeirat“, kommentierte sie ein entsprechendes Ansinnen von Penzberg Miteinander und verwies sie auf die vielen Fachleuten, die Verwaltung und Gremien beraten würden. „Wir diskutieren über 15 Zentimeter Bodenfreiheit von Zäunen“, ärgerte sie sich über Diskussionen zur Ortsgestaltungssatzung. „Das sind nicht ernsthaft die Probleme, die wir angehen müssen.“



Der neue CSU-Vorstand Die Wahlen zur Penzberger CSU-Vorstandschaft ergaben folgendes Ergebnis:

Vorsitzende: Maria Probst; Stellvertreter: Marcel Jung, Alexander Randl, Martin Schmid (für Florian Müller); Schatzmeister: Aleksandar Trifunovic; Schriftführerin: Claudia Engel; Digitalbeauftragter: Florian Müller (für Martin Schmid); Beisitzer: Benjamin Braun, Renate Mair, Etelka Moreh, Wolfgang Scherl, Michael Schmatz, Fuat Tüfekci, David Credé und Herbert Mosebach. Ausgeschieden ist Werner Kornstädt.

Kein Wunschkonzert möglich

Die alte und neue Vorsitzende machte deutlich, dass sich die Stadt angesichts der angespannten Haushaltslage nicht mehr alles leisten könne. Allerdings: „Einige Fraktionen haben noch nicht verstanden, dass die Zeiten von wünsch Dir was vorbei sind.“ Dennoch wollte sie Optimismus versprühen. Penzberg sei wie eine „Insel der Glückseligen“, erinnerte Probst an eine Stadt, die immer noch „sehr wohlhabend und stark“ sei.



Korpans Liste

Zuvor hatte CSU-Parteifreund und Bürgermeister Stefan Korpan die Gelegenheit genutzt, um auch Werbung in eigener Rathauschef-Sache zu machen. Er listetet eine Vielzahl von Großprojekten auf, die angeschoben wurden – gerade in Sachen Stadtentwicklung wie die Planungswettbewerbe zu Bahnhofsumfeld samt Busbahnhof, Innenstadt und Landesgartenschau 2028. Es gehe darum, Penzberg „ein Gesicht“ zu geben. Allerdings machte der Bürgermeister klar, dass große Sprünge dann nicht mehr so leicht möglich sind. Vielmehr gehen es darum, der Stadt wieder ein finanzielles Polster zu verschaffen.

Seitenhieb auf politische Konkurrenz

Auch Korpan sparte sich nicht einen Seitenhieb auf die politische Konkurrenz. Würde man „einigen Fraktionen im Stadtrat“ folgen, würde irgendwann geregelt, wann man vor die Haustür gehen dürfe, ätzte er: „Man kann sich zu Tode regeln.“ Ansonsten aber überwog an diesem Abend die Harmonie bei der Penzberger CSU.