War der gleiche Täter am Werk? Autos in Penzberg und Iffeldorf verkratzt

Von: Andreas Baar

Teilen

Der oder die Täter hatten die beiden Fahrzeuge in Penzberg und Iffeldorf verkratzt (Symbolbild). Die Polizei bittet um Hinweise. © panthermedia/germanopoli

Penzberg/Iffeldorf - Zwei Sachbeschädigungen beschäftigen die Polizei: Unbekannte machten sich in Penzberg und Iffeldorf an geparkten Autos zu schaffen.

Einen satten Schaden von rund 5000 Euro: Das beklagt eine Benediktbeuerin (39) nachdem ihr schwarzer Audi am Mittwoch (12. Juli) zwischen 11.10 und 12.30 Uhr in Penzberg von einem Unbekannten an der Fahrerseite verkratzt worden war. Der Wagen war laut Polizei an der Philippstraße geparkt gewesen.

Eine zweite Sachbeschädigung an einem Auto in Iffeldorf beschäftigt die Polizei: Zwischen Dienstag (11. Juli), 2.130 Uhr, und Mittwoch (12. Juli), 12 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen im Moränenweg in Iffeldorf abgestellten Seat. Die Eigentümerin, eine 31-jährige Frau aus Mannheim, stellte mehrere Kratzer an der Fahrertür fest, die wahrscheinlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit circa 200 Euro an.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht sei bislang unklar. Die Polizeiinspektion Penzberg bittet um Hinweise unter Telefon 08856/92570.