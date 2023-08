Wasserpflanzen im Badesee: In Sindelsdorf könnten Fische Einhalt gebieten

Ein Schild macht klar: An den Badesee in Sindelsdorf dürfen Hunde nicht mitgenommen werden. Doch nicht nur tierische Besucher beschäftigten den Gemeinderat jüngst, sondern auch botanische Besiedler des Gewässers.

Graskarpfen gegen Gewächs

Von Antonia Reindl schließen

Sindelsdorf – Der Badesee in Sindelsdorf ist Heimat vieler Wasserpflanzen. Was nicht nur für Freude sorgt. Ein tierisches Mähwerk könnte für Abhilfe sorgen.

Er vertilgt gern Netzalgen, Seggen und auch Binsen, von Schilf ist er nicht abgeneigt, ebenso wenig von Laichkräutern. Der Graskarpfen bevorzugt vegetarische Kost, wobei der Fisch Jungpflanzen präferiert. Und geht es nach dem Sindelsdorfer Gemeinderat, so könnte das bis zu 45 Kilogramm schwere und bis zu 150 Zentimeter lange Schuppentier vielleicht auch den Badesee der Gemeinde abgrasen. Dort vegetieren derzeit reichlich Wasserpflanzen.



Hunde am Wasser

Eigentlich kam das Thema Badesee in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht der vielen Wasserpflanzen wegen auf, sondern weil immer wieder Hunde am Wasser wedeln. Trotz eines Hinweisschildes, das die Gemeinde dort angebracht hat und das zwar etwas von Moos bewachsen ist, dessen Aufschrift aber durchaus noch gelesen werden kann: „Das Mitführen von Hunden ist nicht gestattet“, heißt es darauf unter anderem. Eine Problematik, mit der man freilich nicht allein in Sindelsdorf zu tun hat. Auch am Ammersee oder am Starnberger See „roasen überall Hunde umanand“, sagte Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU).



Schlingpflanzen stören

Von Hunden rund um den und am See kam das Gremium durch Anregung aus der Bürgerschaft schließlich auf die Wasserpflanzen im See zu sprechen. Das Gewässer sei „total mit Schlingpflanzen zua“, sagte eine Bürgerin. Da könne man nicht mehr reingehen. Sie schlug eine Ramadama-Aktion vor. Ein Vorschlag aus den Gemeinderatsreihen lautete derweil, Graskarpfen ins Wasser zu setzen. Wie viele man davon brauche, „fünfe, zehne?“, fragte Obermaier und betonte, dass man da Erfahrungswerte einholen müsste. Die Frage sei, ob das dann auch funktioniere, sagte Michael Schwertl (UWS). Man habe es mit bestimmten Wasserpflanzen zu tun. Um zu erfahren, ob der Graskarpfen diese auch fresse, müsse man mit Leuten reden, die sich auskennen, sagte er. Schwertl war aber von einem Versuch nicht abgeneigt: „Probieren geht über Studieren.“