Wegen Unwetter: Bahnverkehr in der Region weiter stark eingeschränkt

Von: Andreas Baar

Man soll mit Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen rechnen, teilt die Bahn mit. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Region - Der Bahnverkehr in der Region ist wegen des Unwetters von 11. auf 12. Juli weiter stark beeinträchtigt. Es gibt Ersatzverkehr.

Auf einigen kommt es weiterhin zu großen Beeinträchtigungen, teilte die DB Regio am Donnerstag (13. Juli) um 7.01 Uhr per „Streckenagent“ mit. Man soll mit Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen rechnen. Die Strecken werden noch immer begutachtet. „Leider sind noch keine verlässlichen Prognosen über die Störungsdauer möglich“, so die Bahn.

Auf folgenden Strecken ist derzeit kein Zugverkehr möglich:

• Starnberg - Tutzing

• Weilheim - Murnau (Ersatzverkehr)

• Murnau - Oberammergau (Ersatzverkehr)

Auf folgenden Strecken findet planmäßig eh ein Ersatzverkehr statt:

• Tutzing - Kochel

• Tutzing - Weilheim

Die Münchner S-Bahn Linie S6 verkehrt wieder bis Starnberg. Zwischen Starnberg und Tutzing hat die S-Bahn München einen Ersatzverkehr mit 30 Großraumtaxis eingerichtet.

Infos unter www.bahn.de/streckenagent.