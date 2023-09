Weilheim-Schongau: 451 Azubis starten in IHK-Berufen - viele Lehrstellen unbesetzt

Von: Andreas Baar

Teilen

Ausbildungsstart 2023: Im Landkreis Weilheim-Schongau ist bei jungen Frau die Chemielaborantin der beliebteste IHK-Beruf (Symbolbild). © Peter Petrat/Nitrochemie Aschau GmbH

Region - Das neue Ausbildungsjahr ist am 1. September gestartet. Im Landkreis Weilheim-Schongau fingen 451 Azubis in IHK-Berufen an. Mehr als im Vorjahr.

Für 451 junge Erwachsene begann Anfang September ein neuer Lebensabschnitt: Sie traten im Landkreis Weilheim-Schongau eine Ausbildung in IHK-Berufen an. Dies teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern mit. Nach der vorläufigen Statistik sei dies ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Das ist ein starkes Signal und großer Erfolg für die Ausbildung in der heimischen Wirtschaft“, freut sich Klaus Bauer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Weilheim-Schongau. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe „ist weiterhin hoch“, so Bauer. Es gibt aber einen Wermutstropfen: „Das Plus hätte noch größer ausfallen könne, wenn sich für alle angebotenen Lehrstellen Bewerber gefunden hätten.“

Handwerk: 397 Azubis starten Lehre Zum 1. September starteten 397 junge Menschen aus den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen in eine handwerkliche Ausbildung. Letztes Jahr waren es noch 51 weniger, teilt die Handwerkskammer für München und Oberbayern mit. Auf Platz Eins bei abgeschlossen Ausbildungsverträgen lagen bislang Kraftfahrzeugmechatroniker, Zimmerer und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Mit dem „Tag des Handwerks“, der an bayerischen Schulen als Informationsveranstaltung über handwerkliche Berufe diente, war Kreishandwerksmeister Michael Andrä mehr als zufrieden. Auch der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, freut sich: „Handwerkerinnen und Handwerker werden immer gebraucht. Viele Gewerke sind zum Beispiel unverzichtbar für eine erfolgreiche Klimawende oder eine neue Form der Mobilität.“

Andrä und Peteranderl verweisen darauf, dass das Ausbildungsjahr zwar offiziell am 1. September begann, Lehrverträge aber auch noch später unterschrieben werden können. Der Einstieg in den Beruf sei jederzeit möglich. Mit einer abgeschlossenen Lehre und anschließender Weiterbildung stünden alle Türen offen, heißt es. afr

Im Landkreis ist bei den jungen Männern der Kaufmann im Einzelhandel der beliebteste IHK-Beruf, bei jungen Frau die Chemielaborantin. Die Top 5 der IHK-Ausbildungsberufe sind Kaufleute im Einzelhandel, Chemielaboranten, Verkäufer, Kaufleute für Büromanagement und Biologielaboranten.



398 unbesetzte Lehrstellen

Bauer weist auf die noch vielen unbesetzten Lehrstellen hin: Bewerber ohne Lehrstelle hätten auch jetzt noch gute Aussichten. Laut Statistik der Arbeitsagentur von Ende Juli sind im Landkreis noch 398 Lehrstellen in Industrie, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, freie Berufe und öffentlicher Dienst unbesetzt, 128 unversorgte Bewerber gab es.



Weniger IHK-Azubis in Bad Tölz-Wolfratshausen

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen starteten 243 Azubis in IHK-Berufen. Dies ist ein Minus von 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An der Ausbildungsbereitschaft liege dies nicht, heißt es. Als Gründe für die Flaute werden sinkende Schulabgängerzahlen vermutet. Laut der Statistik der Arbeitsagentur von Ende Juli sind noch 353 Lehrstellen im Landkreis unbesetzt. Dem stehen nur 98 unversorgte Bewerber gegenüber.