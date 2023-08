Personalmangel ist jetzt schon bedenklich

Von: Andreas Baar

Region - Das neue Lehrjahr beginnt im September. Aber im Landkreis Weilheim-Schongau sind noch viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Davor warnt die IHK.

Die Unternehmen im Landkreis Weilheim-Schongau suchen auch heuer noch bis zuletzt Auszubildende zum Ausbildungsstart im September. Dies teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern mit. Aktuell sind laut Daten der Bundesagentur für Arbeit von Ende Juni noch 420 Lehrstellen im Landkreis unbesetzt, heißt es von der Kammer. Den freien Ausbildungsplätzen stünden 178 als unversorgt gemeldete Bewerber gegenüber. Rein rechnerisch kommen damit auf jeden Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz über zwei freie Lehrstellen. Das trifft alle Bereiche – neben Betrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen auch das Handwerk, freie Berufe und öffentlichen Dienst.



Quereinstieg in Erzieher-Berufe leicht(er) gemacht

Erzieherinnen und Erzieher werden in den Betreuungseinrichtungen dringend gesucht. Aber für Quereinsteiger ist der Weg im Rahmen der regulären Ausbildung oft mit der eigenen Familie nicht zu stemmen. Abhilfe will die Agentur für Arbeit Weilheim mit einem besonderen Service leisten: Die Agentur bietet in Kooperation mit der Kolping Akademie im Rahmen einer zweijährigen Vorbereitungszeit die Möglichkeit die Externenprüfung zum staatlich anerkannten Erzieher an einer Fachakademie für Sozialpädagogik abzulegen. Start des Projekts ist am 4. September. Unterricht und Praxiszeiten in einer Kita finden familiengerecht am Vormittag statt. An einer Teilnahme interessierte Personen und Einrichtungsträger können sich bei der Arbeitsagentur unter Telefon 0881/991-222 (Maria Vogl) oder 08191/9230-89 (Irena Reum) informieren.