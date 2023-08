Weilheim-Schongau: Höcke-Äußerungen rufen Caritas und Pfarrer auf den Plan

Von: Andreas Baar

Griff diesmal die Inklusion an: Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hatte sich im MDR-Interview kritisch geäußert. © AFP

Region - Die Kreis-Caritas Weilheim-Schongau und ein katholischer Stadtpfarrer machen mobil gegen AfD-Frontmann Höcke. Auslöser sind dessen Inklusions-Aussagen.

Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hatte sich im Rahmen des MDR-Sommerinterviews unter anderem zu Inklusion an Schulen geäußert und von „Ideologieprojekten“ gesprochen, von denen das Bildungssystem befreit werden müsse. Umstrittene Äußerungen, die am Donnerstag (17. August) den Kreis-Caritasverband Weilheim-Schongau in Person von Geschäftsführer Thomas Koterba und Stadtpfarrer Engelbert Birkle von der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Weilheim mit einer gemeinsamen Presseerklärung auf den Plan riefen. Gerade die Caritas ist seit Jahrzehnten schon in der Region stark in der Behindertenhilfe engagiert. Auch in Penzberg ist der Kreisverband vertreten, so als Träger des Seniorentreffs „Casa“ und mit seiner Schuldnerberatung.

Thomas Koterba ist Geschäftsführer des Caritasverbands für den Landkreis Weilheim-Schongau, der auch in Penzberg engagiert ist. © Andreas Baar

Ideologie und Menschenbild sehen

Man beziehe „tief besorgt“ Stellung zu den „jüngsten Ausfällen“ des AfD-Frontmanns unter anderem zur Inklusion an Schulen, teilen Caritas-Vertreter Koterba und Pfarrer Birkle mit. Man weise darauf hin, „die Ideologie und das Menschenbild hinter solch einer Position zu sehen und sich von allen Parteien abzuwenden, die solchen Gedanken auch nur annähernd Raum geben“. Koterba und Birkle betonen weiter: „Wir stehen für eine Gesellschaft, die ihre Leistungskraft darin zeigt, dass sie auch die Schwachen mitnehmen kann, die Menschen nicht danach bewertet, ob sie als Arbeits- bzw. Fachkräfte taugen.“ Man stehe zudem für eine Gesellschaft, „die die Würde aller Menschen in jeder Phase ihres Lebens achtet“ - dies sei für sie nicht nur ein Menschenrecht, „sondern Menschheitsverpflichtung“.

Der Kreis-Caritasverband und Weilheims katholischer Stadtpfarrer schließen sich damit den inhaltlich ähnlichen Positionen verschiedener Personen und Verbände an, „um zu zeigen, dass aus der Mitte der Bevölkerung und der Gesellschaft ein solches Menschenbild mit gottseidank großer Mehrheit abgelehnt wird“.