Weilheim-Schongau: Lippmann bleibt Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH

Klinik-Debatte im Kreistag

Region- Der Vertrag vom Thomas Lippmann, heftig kritisierter Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau wird verlängert. Im Kreistag gab es Kritik.

Der in die Kritik geratene Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau, Thomas Lippmann, darf weiter machen: Sein Vertrag wurde vom Aufsichtsrat der Landkreis-GmbH mehrheitlich um fünf Jahre verlängert. Die Personalia gab Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) am Dienstag (18. April) in einer Sondersitzung des Kreistags in der Peißenberger Tiefstollenhalle zur Situation bei der GmbH. Angesichts des Defizits bei der GmbH mit den beiden Kliniken Schongau und Weilheim war in Teilen von Politik und Öffentlichkeit der Ruf nach einer Ablösung Lippmanns laut geworden.

Buhrufe und Applaus

Als Jochner-Weiß die Entscheidung bekanntgab kamen aus den Reihen der Kreistagsbesucher teils Buhrufe, teils Applaus. Der Aufsichtsrat der GmbH habe am Tag zuvor mehrheitlich so entschieden, so die Landrätin. Das sorgte für deutliche Kritik bei den Räten. Zwar nicht so sehr die Tatsache, dass Lippmann seinen Posten behält – lediglich Josef Taffertshofer (BfL, Wildsteig) sprach offen aus, dass er sich einen Personalwechsel gewünscht hätte. Kritik gab es, dass der Aufsichtsrat diese Entscheidung getroffen hat, bevor im Kreistag darüber gesprochen wurde.



+ Kreisrätin Kerstin Engel (Grüne, Penzberg) bezeichnete es als „Affront gegen die Kreisräte“, dass man bei der Vertragsverlängerung des GmbH-Geschäftsführers außen vor gewesen sei. © Privat

Kein Mitspracherecht

Die Kreisräte haben in dieser Hinsicht kein Mitspracherecht. Es obliegt einzig dem Aufsichtsrat, über Vertragsverlängerungen zu entscheiden. Unverständnis für das Vorgehen zeigte neben Elke Zehetner (SPD, Penzberg) auch Kerstin Engel (Grüne, Penzberg). Engel bezeichnete es als „Affront gegen die Kreisräte“, dass man bei der Vertragsverlängerung außen vor gewesen sei. Manuela Vanni (ÖDP, Peißenberg) sprach von einer „Ohrfeige“.

Laut Landrätin sei es terminlich nicht anderes möglich gewesen, die Entscheidung wäre mit Diskussion im Kreistag höchstwahrscheinlich nicht anders ausgefallen.

+ Das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau macht vor dem Sitzungsort des Kreistags sein Anliegen deutlich. © Stephanie Noovy

Wenig konkreter Besschluss

Der Kreistag Weilheim-Schongau war in der Peißenberger Tiefstollenhalle zu einer Marathonsitzung zusammen.gekommen In sechs Stunden äußerten sich Experten, Kreisräte, Ärzte, Geschäftsführer und Belegschaft der Krankenhaus GmbH sowie das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau. Am Ende stand ein Beschluss, der wenig Konkretes enthält: Die Geschäftsführung der Krankenhäuser soll ein Konzept erarbeiten, das „die klinische Versorgung im Landkreis in kommunaler Trägerschaft“ sicherstellt – eine Schwerpunktversorgung ist am Standort Weilheim vorgesehen. Neu ist allerdings, dass eine Art Ombudsmann installiert werden soll. Also ein Ansprechpartner für interne und externe Anliegen in Sachen Krankenhaus. „Uns glaubt man ja nichts mehr“, begründete Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) die Entscheidung für den geschaffenen Posten.

Verhärtete Fronten

Dass die Fronten verhärtet sind, zeigte sich an den vielen Demonstranten vor der Tiefstollenhalle, die anschließend innen auf den Besucherrängen Platz nahmen. Etwa 40 Anhänger des Aktionsbündnisses Pro Krankenhaus Schongau waren gekommen. Ebenso rund 100 Teilnehmer aus der Belegschaft der Krankenhäuser – „es wären noch mehr gewesen“, erklärte der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Reinhold Lang, aber man habe natürlich eine Notfallversorgung aufrechthalten müssen.

Neben Lang waren Chefarzt Dr. Thomas Löffler und Oberarzt Dr. Norbert Trapp gekommen, um vor den Kreisräten zu sprechen. Sie alle sprachen davon, dass es schnellstmöglich einen Plan geben müsse. „Schieben Sie das Ganze nicht auf die lange Bank“, mahnte Trapp. Die Mitarbeitenden seien verunsichert, würden bereits abwandern. Auch der Schongauer Betriebsratsvorsitzende Roberto Haensel drängte: „Entscheidet euch endlich, liebe Räte!“

Lange Debatte

Eine lange Debatte folgte. Virtuell zugeschaltet waren Krankenhaus-Gutachter Prof. Norbert Roeder und Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Die beiden begleiten den Prozess rund um die Krankenhäuser schon länger. Sie stellten nochmal dar, was sie auch schon in vorherigen Sitzungen erläuterten. Zusammengefasst: Die Strukturen verändern sich. Allen voran wegen der geplanten Krankenhausreform des Bundes. Der Fachkräftemangel wird sich noch verschlimmern. Zahlreiche Häuser in Deutschland sind von Insolvenz bedroht. Die klare Meinung der Experten zu den hiesigen Krankenhäusern: Es kann nur ein Schwerpunktkrankenhaus geben. Im Optimalfall in Weilheim.



+ Auch die Belegschaft der Krankenhaus GmbH demonstrierte vor der Kreistagssitzung in Peißenberg. © Stephanie Novy

Stimmen für Schongau

Doch die Aussagen der beiden Experten wurden, wie schon in anderen Sitzungen, von einigen Kreisräten hinterfragt. Sie sahen Schongau weiterhin als möglichen zentralen Standort für den Landkreis. So setzten sich unter anderem Maiken Winter (ÖDP, Raisting) und Falk Sluytermann (SPD, Schongau) für das Haus im Westen des Landkreises ein. Andere Räte kritisierten, dass die Äußerungen der Experten immer wieder in Frage gestellt wurden. Stefan Zirngibl (CSU, Weilheim) meinte, manche würden „immer wieder von null“ anfangen mit der Diskussion. Auch Brigitte Gronau (Grüne, Weilheim) verstand die „immer selben Fragen“ mancher Kollegen nicht. Sie plädierte: „Vertraut‘s doch einer qualitativ hochwertigen Expertise.“

Entwicklung ängstigt Management

Neben den Ärzten kamen der Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, Thomas Lippmann, und sein Stellvertreter Claus Rauschmeier zu Wort. Letzterer sprach über eine „Entwicklung, die uns ängstigt“. Seit dem Bürgerentscheid im Dezember seien die Fallzahlen in Schongau signifikant gesunken – und damit auch die Einnahmen. In Weilheim gingen die Fallzahlen hingegen nach oben. Lippmann sagte zur schwierigen Finanzsituation, dass pro eingenommenen Euro 75 Cent für Personalkosten ausgegeben werden.



Pläne bis Sommer?

Letztlich gab es nun eben jenen Auftrag, ein Konzept zu entwickeln. Man hoffe, so Landrätin Andrea Jochner-Weiß, dieses bis zum Sommer vorlegen zu können. Das hänge aber davon ab, wann die Bundesregierung ihre Pläne zur Krankenhausreform vorlege. Hinzu komme der Bürgerentscheid, der „uns die Hände bindet“.

Bis dahin müssen vor allem die Mitarbeiter ausharren. Die Diskussion wird weitergehen. Die Frage ist nur, auf welche Art. Chefarzt Löffler sprach von „Hass und Polemik“. Er kritisierte scharf diverse Plakate auf Demonstrationen, die das Personal der Krankenhäuser verunglimpfen. „Wir müssen uns nicht auf diesen Schmiertransparenten durch den Dreck ziehen lassen“, erklärte er sichtlich aufgebracht. Auch Kollege Trapp sprach von persönlichen Angriffen, die „unter die Haut“ gingen. Eine Sprecherin des Aktionsbündnisses Pro Krankenhaus Schongau erklärte in der Sitzung indessen, dass man mit diesen Plakaten nichts zu tun habe.

Aber auch die Kreisräte selbst, sollten zu einer sachlicheren Debatte zurückfinden. Die Diskussionen würden sehr emotional geführt, fand Gutachter Norbert Roeder und riet: „Orientieren Sie sich mehr an den Fakten.“ Stephanie Novy