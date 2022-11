Weilheim-Schongau: Wolf tötet Schaf - Neue Gemeinden im Herdenschutz

Gen-Proben bestätigen Verursacher

Region - Ein Wolf hat im Landkreis Weilheim-Schongau ein Schaf getötet. Dies haben genetische Proben bestätigt. Der Ort wird von den Behörden nicht genannt.

Im Landkreis Weilheim-Schongau wurde bereits am Dienstag (1. November) ein totes Schaf gefunden. Dies teilt am Montag (14. November) das Landesamt für Umwelt (LfU) offiziell mit. Ein Mitglied des Netzwerks „Große Beutegreifer“ habe die Situation vor Ort begutachtet und genetische Proben genommen. „Erste Ergebnisse der Genanalyse bestätigen einen Wolf als Verursacher“, heißt es vom LfU. Die Individualisierung des Wolfs sei allerdings noch nicht abgeschlossen. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern seien informiert worden. Wo das tote Schaf gefunden wurde, gibt die Behörde nicht bekannt.

Hier gibt es Infos zu den Anträgen Aktuelle Informationen zu Hilfe in den betroffenen Wolf-Gemeinden und dem Förderprogramm für den Herdenschutz beim Landesamt für Umwelt unter https://www.lfu.bayern.de.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) rät allen Nutztierhaltern der Region, ihre Tiere vor Übergriffen durch den Wolf zum Beispiel mit einer wolfsabweisenden Zäunung zu schützen. Der Ort des Ereignisses liegt innerhalb des Bereichs für die „Förderrichtlinie Investition Herdenschutz Wolf“. Die dortigen Weidetierhalter können nun Anträge auf die Förderung von Herdenschutzzäunen und -hunden stellen. Nutztierhalter, deren Flächen innerhalb dieses Gebiets liegen, können Investitionen für die Einrichtung wolfsabweisender Zäune bis zu 100 Prozent gefördert bekommen. Anträge sind bei den zuständigen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu stellen (weitere Info auf www.lfu.bayern.de).

Weitere Gemeinden in der Förderung

Die Bayerische Staatsregierung hat unter Federführung des Umweltministeriums zum Schutz von Herden weitere Gebiete in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau in das Förderprogramm aufgenommen. Dies hat Freie Wähler-Fraktionsvorsitzender Florian Streibl in einer Mitteilung bekanntgegeben. In Weilheim-Schongau sind dies: Böbing, Eglfing, Huglfing, Rottenbuch, Oberhausen und Wildsteig. Im Garmischer Landkreis sind es Murnau, Saulgrub, Schwaigen, Seehausen, Spatzenhausen, Uffing, Bad Kohlgrub und Bad Bayersoien. Der Oberammergauer MdL Streibl verlangt eine harte Linie gegenüber dem Wolf: „Die Unterstützung der Tierhalter beim Herdenschutz ist nur ein Baustein. Weitaus wichtiger ist es, den Wolf tatsächlich aus unseren Regionen herauszubringen“, wolle er bei dem Thema nicht locker lassen. „Der Wolf darf bei uns keine neue Heimat finden.“