Wellness für die Straßen: Neue Bauarbeiten in Penzberg

Von: Andreas Baar

In Penzberg werden gleich mehrere Straßenabschnitte saniert (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Penzberg – Im Penzberger Stadtgebiet stehen ab Montag (7. Juli) gleich mehrere Straßensanierungen an. Das bedeutet Verkehrsbehinderungen, gerade für Anwohner.

Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des kontinuierlichen Straßenunterhalts, heißt es aus dem Rathaus. Ab Montag sollen mehrere Straßenabschnitte mit Hilfe einer Oberflächenbehandlung saniert werden. Das betrifft folgende Bereiche:

• Gemeindeverbindungsstraße St. Johannisrain–Edenhof: Die Arbeiten sind ab Montag, 4. Juli, ab 7.30 Uhr angesetzt. An der Straße ist eine Vorprofilierung mit Heißasphalt vorgesehen. Dabei kann es laut Stadt zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen.

• Bereich Karwendelstraße, Kirnberger Straße und Ponholzweg: Ab voraussichtlich Mittwoch, 6. Juli, erfolgt die Sanierung. Es ist der Abschluss der Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten der Stadtwerke Penzberg und dient der Versiegelung der Straßen.

• Flößerstraße: Die Arbeiten erfolgen am Donnerstag, 7. Juli. Am Freitag, 8. Juli, ist dann die Vorprofilierung an der Winterstraße und im Gehweg am Isabellenschacht an der Reihe.

• Straße Am Museum: Dies ist der letzte Sanierungsbereich. Die Arbeiten finden am Montag, 11. Juli, nach der Erneuerung der dortigen Trinkwasserversorgungsleitungen durch die Stadtwerke statt.

Split wird verstreut

Die Sanierung der Straßen erfolgt mit Hilfe einer Oberflächenbehandlung. Diese findet versetzt in den Tagen danach statt. Aufgrund der vorhandenen Schäden werden die Straßen auf dem vorhandenen Asphaltbelag zunächst vorprofiliert. Dadurch können vorhandene Unebenheiten und Schlaglöcher mit Hilfe von Heißasphalt ausgeglichen werden, so das Bauamt. Anschließend wird eine Bitumenemulsion aufgebracht, mit Splitt abgestreut und abgewalzt. Allerdings kann es laut Stadt je nach Witterung zu einer Staubentwicklung kommen, da der Rollsplitt eine gewisse Zeit liegen bleiben soll, um diesen durch den Verkehr in das Bitumen einzudrücken. Im Anschluss wird der Split abgekehrt.



Zeitplan von Witterung abhängig

Die Arbeiten werden je nach Baufortschritt voraussichtlich jeweils circa einen Tag andauern. Während der Bauarbeiten kann es in den aufgelisteten Bereichen zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen für die Anlieger kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Stadt bittet die Anwohner der betroffenen Bereiche daher, ihre Fahrzeuge in dem Zeitraum nicht auf der Straße zu parken. Der Zeitplan für die Arbeiten ist zudem stark von der Witterung abhängig.