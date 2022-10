Weltpremiere in Penzberg: Erstes Campendonk-Fachbuch auf Englisch

Die ehemalige Penzberger Museumsleiterin Gisela Geiger gilt in der Kunstbranche als Campendonk-Expertin. © Andreas Baar

Penzberg: Weltpremiere in Penzberg: Ex-Museumsleiterin Gisela Geiger hat die erste englischsprachige Monographie über den Maler Campendonk veröffentlicht.

Pünktlich zum 133. Geburtstag Heinrich Campendonks (1889–1957) am Donnerstag (3. November) feiert das Museum Penzberg bei der Veranstaltung „Wein & Kultur“ die Neuerscheinung der ersten englischsprachigen Monographie zum jüngsten Vertreter der 1911 gegründeten expressionistischen Malergruppe „Blauer Reiter“. „Weltweit eine Premiere“, heißt es stolz von der städtischen Museumsverwaltung. Genauso stolz ist man auf die Verfasserin. „Dies ist der großartigen Initiative Gisela Geigers zu verdanken, deren Veröffentlichung wieder einmal den Zugang zu Campendonk öffnet. Dieses Mal auch dem internationalen Publikum“, betont Penzbergs neue Museumsleiterin Annette Vogel. Und dem Penzberger Publikum: Am Donnerstag um 19 Uhr beginnt die Buchpräsentation im Museum.

80 Seiten, 52 Abbildungen: Campendonk auf Englisch. © Hirmer-Verlag

Im Hirmer-Verlag erschienen

Der Campendonk-Band ist am 30. September im renommierten Münchner Kunstbuch-Verlag Hirmer unter dem Titel „Heinrich Campendonk“ in der Reihe „The Great Masters of Art“ erschienen. Geiger ist Herausgeberin. Grundlage ist ihr bereits im Jahr 2013 auf Deutsch erschienenes Buch über den Maler.Geiger gilt in der Kunstszene als fundierte Campendonk-Expertin.Das jetzige Buch wurde von der englischen Muttersprachlerin Isabel Adey übersetzt.

Buchpräsentation und Führung Das Buch „Heinrich Campendonk“ (Hirmer-Verlag, ISBN 978-3-7774-4084-2) ) von Gisela Geiger ist für 12,90 Euro im Museumsshop erhältlich. Am Donnerstag, 3. November, findet von 18 bis 21 Uhr die Veranstaltung „Kunst & Wein“ im Museum Penzberg statt. Um 18 Uhr startet die Führung (7 Euro) mit Kuratorin Carolin Koch. Um 19 Uhr ist die Präsentation (kostenlos) von Geigers Buch. Anmeldung bis 31. Oktober per E-Mail an museum@penzberg.de. Infos unter Telefon 08856/813-480 oder auf www.museum-penzberg.de.

Stadt hat große Campendonk-Sammlung

Das Museum Penzberg und die Stadt widmen sich seit Jahren schon dem Werk Heinrich Campendonks, der mit seinen Malerfreunden unter anderem in Sindelsdorf wirkte und einen künstlerischen Bezug zur damaligen Bergarbeiterstadt hatte, mit Ausstellungen und Forschungsarbeiten. Die Sammlung des Museums umfasst hauptsächlich den Nachlass Campendonks. Rund 300 seiner Ölbilder, Aquarelle und Graphiken befinden sich in Penzberg – Dauerleihgaben unter anderem von der Unternehmerfamilie Mast aber auch aus städtischem Besitz. Sie bilden damit nach Angaben der Stadt die größte Sammlung seiner Werke weltweit.

Freundeskreis half großzügig

Mit dem jetzt von Gisela Geiger herausgebrachten Buch hofft man auch eine sprachliche Lücke zu füllen. Denn seit der Eröffnungen des Zwillings-Museums mit dem markanten Klinkerbau im Jahr 2016 habe es immer wieder Anfragen nach Leben und Werk von Campendonk auf Englisch gegeben, heißt es von der Museumsverwaltung. Übrigens: Laut Pressemitteilung ist es der großzügigen Förderung des Freundeskreises Heinrich Campendonkzu verdanken, dass das „Schmuck-Buch“ erschienen ist.

Bucherscheinung und Campendonks Geburtstag werden am kommenden Donnerstag gebührend bei der Veranstaltung „Kunst& Wein“ unter dem Motto „Henny and Friends“ gefeiert. Vor der Buchpräsentation führt Kuratorin Carolin Koch zur zeitgenössischen Kunst in der aktuellen Museumsausstellung „Rette mich!“.