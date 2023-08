Wenig Fahrgäste, aber wichtig: Landkreis Weilheim-Schongau zahlt RVO-Linien

Beschluss im Kreis- und Umweltausschuss

Von Andreas Baar schließen

Region - Der Landkreis Weilheim-Schongau übernimmt die Kosten für einige wenig genutzte RVO-Buslinien. Die sind aber wichtig. Wie von Habach nach Penzberg.

Dass die Haushaltslage des Landkreises Weilheim-Schongau prekär ist, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Und so wird auch in den Sitzungen der Kreisgremien jetzt bei jeder Ausgabe besonders genau hingesehen. Trotzdem entschied sich der Kreis- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung dafür, die Finanzierung sogenannter „Kurse“ (Linienverkehr zu bestimmten Zeiten) zu übernehmen, die der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) wegen zu geringer Frequenz einstellen würde.



Nur sechs Fahrgäste im Bus

Dass ein solches Verfahren seitens des RVO überhaupt möglich ist, erklärt sich durch die alten Konzessionsverträge, die hierfür die Möglichkeit bieten – auch wenn der Landkreis die Beförderung zur fraglichen Zeit für notwendig erachtet. Präzise geht es um Kurse, die von nur sechs bis zu 28 Personen genutzt werden, die aber von Relevanz für den Pendlerverkehr und/oder die Schülerbeförderung sind. So etwa der RVO-Bus der Linie 9617, der morgens um 8.05 Uhr mit durchschnittlich sechs Fahrgästen von Habach nach Penzberg fährt – Pendler zur Firma Roche.

Wegen der Bedarfsnotwendigkeit dieser Linien übernimmt der Landkreis diese Kosten für 2023, die rund 109.000 Euro ausmachen. Für das kommende Jahr wären es dann schon 327.000 Euro. Allerdings soll Ende des Jahres über das weitere Vorgehen entschieden werden, wenn vielleicht auch in Sachen MVV-Beitritt des Landkreises mehr Erkenntnisse vorliegen.



Weiter Seniorenticket

Ebenfalls über die Zukunft des Oberlandler Seniorentickets beriet das Gremium. Dieses wurde eingeführt als dreijähriger Freifahrtschein mit dem ÖPNV für diejenigen Senioren, die freiwillig ihren Führerschein abgeben. Im vergangenen Jahr war die Aktion auf 35.000 Euro gedeckelt – was dazu führte, dass 14 beantragte Tickets nicht mehr bewilligt werden konnten. Im ersten Halbjahr 2023 wurden bereits 69 Tickets im Gegenwert von 20.700 Euro ausgegeben, sodass man für heuer eine Deckelung bei 40.000 Euro – ebenfalls einstimmig – beschloss. Für die Zukunft soll geprüft werden, ob eventuell mit dem Deutschlandticket eine Alternative geschaffen werden kann.

Radwege für Alltag

Auch über den Sachstand beim Alltagsradwegekonzept wurden die Mitglieder des Kreis- und Umweltausschusses informiert. Derzeit werde die Wegweisung unter Federführung des Tourismusverbands Pfaffenwinkel überarbeitet. Auf der Agenda stehen zudem eine Digitalisierungsinitiative, die Schaffung und Erweiterung von Fachkompetenzen sowie die Anpassung der Planungen anhand aktualisierter Daten. Auch wenn die Förderquoten mit 70 bis 80 Prozent sehr gut seien, will Kreiskämmerer Norbert Merk zunächst nur die erfolgversprechendsten Teile in Angriff nehmen – „wo wir schnell etwas erreichen können.“ Denn auch in diesem Bereich ist aufgrund der Haushaltslage nicht alles sofort möglich. „Bis die Hauptkorridore erledigt sind, rechnen wir mit zehn Jahren“, so der Kämmerer. Bianca Heigl